Regresa la serie ‘Voces que claman igualdad’

Después del tan esperado estreno de la quinta temporada de Black Mirror, Netflix se mantiene activo con sus estrenos semanales, por lo que ahora llega a la plataforma Historias de San Francisco.La trama no es totalmente nueva, pues esta miniserie da seguimiento a Historias de San Francisco estrenada en 1993, que se convirtió en una producción de culto y pionera al hablar abiertamente de temas respecto a la comunidad LGBT+.La producción británica tenía como protagonistas a Olympia Dukakis y Laura Linney, quienes regresan en la versión moderna de Netflix, para dar vida de nueva cuenta a Anna Madrigal y Mary Ann Singleton, respectivamente.La historia está basada en las nueve novelas que Armistead Maupin publicó en el periódico San Francisco Chronicle, misma que se popularizó de manera repentina debido a que en 1978, cuando se lazó el primer libro, la diversidad sexual era considerada como tema tabú.Tanto la producción audiovisual, creada por Richard Kramer y Alastair Reid, como los textos de Maupin, dieron visibilidad a la comunidad LGBT+, tocando temas de gran importancia como la identidad de género y el VIH/SIDA, que en ese entonces muchos creían que sólo atacaba a las personas homosexuales.La serie continuó con Más Historias de San Francisco (1998) y Otras Historias de San Francisco (2001), y ahora con la miniserie de Netflix se buscaría darle un cierre. lo que veremosTodo comienza cuando Mary Ann Singleton (Laura Linney), una secretaria proveniente del medio oeste que tras visitar San Francisco, decide quedarse en la ciudad a vivir, donde conoce a Anna Madrigal (Olympia Dukakis), su casera, quien solía tratar a los inquilinos como a sus propios hijos.Ya en el lugar, descubre que la ciudad no duerme, y en realidad esconde un mundo de drogas, sexo y música disco.En esta nueva entrega, Netflix busca darle una especie de final digno a lo que Kramer y Reid tejieron en su momento, por lo que después de dejar su hogar hace 20 años, Mary Ann regresa a San Francisco para reunirse con su hija y su exmarido, después de abandonarlos para seguir su carrera.Durante 10 capítulos, veremos el regreso de Paul Gross como Brian, además de nuevos actores que se integran como Ellen Page en el papel de Shawna, la hija de Mary Ann, al igual que Murray Barlett como Mouse, el mejor amigo de Mary Ann, junto a Charlie Barnett, como Ben Marshall, novio de Mouse.Asimismo, también se suma al elenco Josiah Victoria Garcia (Jake Rodríguez), May Hong (Margot Park), la ganadora de la novena temporada de RuPaul’s Drag Race, Bob the Drag Queen (Ida Best) y la chilena Daniela Vega (Ysela), quien protagonizó Una Mujer Fantástica (2017), ganadora del Oscar a mejor cinta extranjera.TAMBIÉN SE ESTRENA…Hoy también llega la tercera temporada de la serie brasileña 3%. La historia está situada en Brasil, donde sólo 3% de la población total puede acceder a un paraíso libre de contaminación y lugar único en la Tierra, pero para eso deben ganar su derecho enfrentándose entre ellos mismos.