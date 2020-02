Regresa migrante a casa; pudo haber sido violada

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A pesar de que los agentes de la Unidad de Búsqueda Inmediata tuvieron conocimiento de la localización de una mujer reportada como desaparecida la noche del domingo, la investigación se inició hasta la mañana de este lunes, sin realizar los exámenes correspondientes sobre el estado de salud de la mujer de origen salvadoreño y quebrantando los protocolos de investigación.



Patricia Verónica Tovar Martínez, de 27 años y originaria de El Salvador, fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental desde el viernes 21 de febrero, cuando no regresó a su hogar.



La joven se despidió de su pareja y salió de su hogar diciendo que iría al Instituto Nacional de Migración (INM) a llevar una papelería que le habían requerido, esa fue la última vez que la vieron hasta la noche de este domingo.





Sin citas



Al ser reportada como desaparecida, se emitió el Protocolo Alba, y dentro la investigación los agentes acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se les informó que la mujer no tenía ninguna cita programada para ese día.



Patricia regresó a su casa el domingo por la noche, según reportó su pareja a las autoridades; el hombre solo dijo que se encontraba en estado inconveniente, sin especificar las causas.



Ante ello, los agentes de la Unidad de Búsqueda Inmediata, dirigidos por Luis Humberto Valdez, no acudieron al domicilio de la mujer a verificar las condiciones de su localización.