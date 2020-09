Regresa Nadal encendido; debuta con triunfo en Roma

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Pasaron 200 días. Una extensa estadía sin partidos oficiales en los que se dedicó a un exhaustivo entrenamiento combinado con el golf, una disciplina que descubrió de grande y en la que también se destaca.



Rafael Nadal volvió de la mejor forma a las canchas de polvo de ladrillo y la victoria con el doble 6-1 sobre Pablo Carreño Busta fue una muestra de ello. Con el triunfo, el mallorquín adquirió su boleto hacia los octavos de final del Masters de Roma, donde se medirá contra el ganador del cruce que animarán Milos Raonic y Dusan Lajovic.



El legendario tenista español no jugaba desde que conquistó el título del Abierto de Acapulco, en febrero. Cabe señalar que el nueve veces campeón de Roma declinó defender su corona en el US Open por el temor de un viaje trasatlántico en plena pandemia de coronavirus.



Por su parte, Novak Djokovic se portó mucho mejor en su primer partido desde que fuera descalificado en el Abierto de Estados Unidos. El número uno del ranking mundial se mostró cortés con el juez de silla y casi no tuvo interacción con los jueces de línea cuando superó por 6-3 y 6-2 a Salvatore Caruso.