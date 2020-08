Regresa Sharon Stone para retomar de lleno su carrera como actriz

Escuchar Nota

“Fue muy interesante porque no estaba acostumbrada a hacer televisión de esta manera, en la que llegas un día, haces un episodio con un director, y tres días después estás filmando con uno diferente. No sabía cómo hacerlo”, admitió Stone.

“Crea una mejor maquinaria para tu personaje y una oportunidad más estimulante para interpretarlo, definirlo y conocerlo. Especialmente porque Ryan te avienta tantas cosas locas y aprendes a unirlas, eso me resultó muy emocionante”, agregó en charla por videollamada.

“Quizá con otro productor me hubiese perdido, pero Sarah es una belleza.

“Te permite mover y atar tu personaje para encontrar lo que los diferentes directores traen al set. Lo hace muy sencillo y crea un ambiente cálido y maravilloso”.

En ese momento protagonizó la serie Mosaic, y desde entonces ha aparecido en Better Things y The New Pope, esta última al lado de Paolo Sorrentino, John Malcovich y Jude Law., bajo la dirección de Steven Soderberg, y donde compartió créditos con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas.La protagonista de Bajos Instintos compartió que, pese a lo novedoso y desconocido que era para ella, la forma de trabajar de Murphy le permitió encontrar una profundidad y apropiarse de un rol que disfrutó mucho.Durante la promoción de la serie, como parte del Summer Television Critics Association, Stone dijo que esa fluidez que encontró en el proyecto también se la atribuye al apoyo que tuvo de su colega y compañera de elenco, Sarah Paulson, quien además es productora ejecutiva de la serie.Pero mientras la pandemia permite el regreso de las filmaciones y los estrenos en salas, Stone podrá ser vista en Ratched como Leonore Osgood, una madre que desea internar a su hijo en el Hospital Lucia.Ahí se topará con la joven enfermera Mildred Ratched (Paulson), que en la cinta encarnó Louise Fletcher.