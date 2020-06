Regresa Sierra i Fabra a la niñez en cada libro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La curiosidad es el arma favorita del escritor español Jordi Sierra i Fabra, que va de la mano de su inagotable imaginación; sin embargo, asegura que su virtud más grande es saber escuchar, leer y ser sensible a las emociones humanas. Así ha conquistado al público infantil y juvenil con los 507 libros que ha escrito y por los que ha recibido 45 premios, entre ellos el Premio Cervantes Chico por el conjunto de toda la obra y el compromiso cultural de las Fundaciones Jordi Sierra i Fabra en España y Colombia, en 2012.



El narrador de 72 años, nacido en Barcelona, que publica en castellano y catalán, y que ha vendido más de 10 millones de libros que se traducen a muchas lenguas, ha escrito sobre infinidad de temas, sobre la violencia, las drogas, el amor, la paternidad, los sueños, los refugiados, el racismo, sobre los niños esclavos, la extinción de las tribus indígenas, la intolerancia, las tecnologías y la música.



Así ha llegado a su más reciente libro Querido Hijo te Vas con los Abuelos (Loqueleo), el cuarto título de la serie Querido Hijo, que le ha sumado lectores y le ha permitido explorar más la paternidad. “La serie empezó con Estás Despedido, con la mamá que despide a su hijo, luego pensé ¿qué más pueden hacer los padres?, pues ponerse en huelga, y escribí Estamos en Huelga; y en el tercer libro: Tienes Cuatro Padres, es un niño con padres separados que se vuelven a enamorar y le caen de golpe cinco hermanos nuevos”.



El cuarto título quiso dedicarlo a los abuelos que siempre están para ayudar, para hacerse cargo de los nietos, y pensó en abuelos que aparentemente viven alejados del mundo, sin internet y sin nada, pero guardan un secreto, y cuando Lucas descubre el secreto de los abuelos ve que se va a pasar el verano en grande, aunque al principio pensaba lo contrario.



“El papá y la mamá son una cosa, pero el abuelo y la abuela son los que te cuentan el pasado, los que te recuerdan la historia, te lo consienten todo pero además te enseñan, te educan, así que en este libro proyecté mi afán por la música y por los abuelos”.



Pero también es un libro que explora la paternidad, un tema que a Sierra i Fabra le interesa, porque él asegura que tiene 72 años pero con mentalidad de niño, “así que los entiendo bien y en mis novelas me acerco mucho a ellos y les hago ver que el mundo adulto también se lo pueden tomar a risa”.



El autor de El Club de los Raros, El Detective y El Asesinato de la Profesora de Lengua, asegura que un niño a los 5 años piensa que su padre es un héroe, y a los 10 o 12 años piensa no es tan héroe pero que hace lo que puede, y a los 18 le parece un señor que le prohíbe cosas, no le da dinero, no lo deja respirar y lo obliga a estudiar; “pero a los 25 o 30 años ves que en el fondo tu padre es una buena persona y hacía lo que podía, y a los 50 dices: ‘ojalá mi padre viviera y pudiera hablar con él’, así que esta es una evolución normal en cualquier ser humano”.



El narrador que en 2013 obtuvo el Premio Iberoamericano de LIJ por el conjunto de su obra, cuenta que él nunca tocó ningún instrumento aunque fue cronista e historiador musical, “soy escritor pero mi padre me prohibía escribir, si le decía encima que quería tocar la guitarra me hubiera matado directamente”, señala Jordi.



Entonces lo que hizo fue poner a su protagonista a tocar el piano, que era uno de sus grandes sueños, y a los abuelos los hizo músicos.