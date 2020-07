Regresa Theron al cine de acción

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Antes de brillar en Hollywood, Charlize Theron creció en Sudáfrica bajo el “apartheid”, aunque lo hizo en el lado “bueno” por su color de piel. Tras esa experiencia, apoya con firmeza el movimiento Black Lives Matter, que espera que “no se olvide pronto y acabe con tanto sufrimiento innecesario”.



Durante las últimas semanas, y tras un año intenso en el que sumó su tercera nominación al Oscar, Theron ha sido una de las celebridades más activas en la ola de protestas contra el racismo que recorre Estados Unidos, un problema que ha denunciado desde años atrás.



Consciente de sus privilegios por el simple hecho de tener “el color correcto de piel”, como ha descrito en anteriores ocasiones, Theron señaló que es el momento de “lidiar con las injusticias” del sistema, también en el corazón de la industria audiovisual.



“Mucha gente se está dando cuenta por primera vez de que este es un problema mucho más profundo y no solo un aspecto social. Tenemos que examinar los orígenes”, aseguró.



La actriz, conocida en Hollywood por su naturalidad y cercanía, repasó este momento histórico marcado por las protestas y el coronavirus durante una charla con motivo del estreno del filme La Vieja Guardia, que llega este viernes a Netflix, y representa su regreso al cine de acción tras Atómica (2017).



La estrella precisó que tras una etapa llena de trabajo y nominaciones a premios, aprovechando el alto de la industria fílmica impuesto por la pandemia de coronavirus, deseaba tomarse un respiro en su carrera.



“Quería pasar tiempo con mi familia e hijas. Entonces llegó la cuarentena, así que en mi caso no tuve que interrumpir el rodaje de ninguna película. Es triste que un virus nos haya puesto en este lugar, pero estoy agradecida de pasar tiempo con mi familia”, compartió.



Theron se siente satisfecha de que La Vieja Guardia, donde también funge como productora, llegue directamente a Netflix, luego del cierre de las salas de cine, aunque lamenta profundamente que la gente se pierda de ver cine en el cine.







“No es la primera vez que vemos eso y creo que la conversación no tiene que ser una cosa contra la otra. Por supuesto, la experiencia de ver películas está cambiando, pero por suerte podemos seguir viéndolas. Aunque sería una pena perder la idea de ir al cine a ver un estreno”.



La Vieja Guardia es una historia liderada por personajes femeninos en un género mayoritariamente masculino como la acción, algo que, según la actriz necesita verse más.



“No estamos ni siquiera cerca de hacer todos los géneros y variedades que nuestros compañeros masculinos tienen. Es genial ver a muchas de mis compañeras trabajar en proyectos que suelen ser mayoritariamente de hombres, pero necesitamos bastante más”, añade.



La actriz encarna a la líder de un grupo de mercenarios inmortales que intentan ayudar a la humanidad, poder que de tenerlo en la vida real, lo usaría para resolver las problemáticas que asolan actualmente al mundo.



“Me gustaría ver que se ha resuelto justo lo que estamos viendo ahora: esta injusticia sistémica a la que finalmente todos estamos prestando atención. Sería una forma buena de terminar con un montón de sufrimiento innecesario y de violencia a lo largo del mundo”.



Respecto a su activismo en contra de estos problemas, Theron opina que el Black Lives Matters “es un movimiento muy poderoso y no será algo que se olvide pronto”.



“Tenemos que examinar los orígenes de muchas organizaciones e instituciones. Espero que Black Lives Matter pueda cambiar los problemas sistemáticos que han puesto a muchas minorías en situaciones muy peligrosas”.



La Vieja Guardia representa el regreso de Theron a la acción antes de aterrizar en la nueva entrega de la franquicia Fast & Furious.