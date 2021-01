Regresan a Coahuila seis integrantes de Brigada Covid de Operación Chapultepec

Escuchar Nota

“Ya no querían que nos regresáramos, pero era momento de volver a casa”, comentó al mismo tiempo que llamó a la ciudadanía a seguir con los cuidados para protegerse del virus.



“Le pido a la gente de Coahuila que no nos esperemos a estar como en Ciudad de México”, reiteró.



.-, integrantes de la brigada que participó en la atención a personas enfermas de COVID-19 hospitalizados en la Ciudad de México retornaron a Coahuila, tras haber laborado durante casi un mes en la llamada Operación Chapultepec.La médica general,, y las enfermeras auxiliares,adscritas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 92 de Acuña, así comodel HGZ No. 11 de Piedras Negras, llegaron por la mañana alMientras que a Torreón arribaron,, quienes laboran en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.En lo que consideraron como una experiencia profesional sin precedentes, humanitaria y patriótica, cada uno de ellos expresó su satisfacción al haber formado parte de laEsta estrategia es una convocatoria que hizo el director general del IMSS, maestro, para garantizar la atención a los pacientes conen regiones con mayor incidencia de contagios.La doctoraexpuso sentirse orgullosa de la labor que realizó en el Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde aseguró que la recibieron con los brazos abiertos.La enfermeraexpuso que integrarse a lale permitió responder a su vocación de servicio y le dejó una gran enseñanza.Como enfermera general, le tocaba checar signos vitales de los pacientes y canalizarlos o enviarlos a piso. Realizó sus funciones en el Hospital General Regional (HGR) No. 2 deReveló que hubo momentos difíciles al atestiguara consecuencia del padecimiento.Respecto a la, dijo que es una herramienta que les brinda seguridad y aminora el temor entre los profesionales de la salud.Consideró como lamentable que aún haya gente que no cree en la existencia del virus, por lo que conminó a tomar conciencia paraA la enfermera, el ver a un matrimonio de la tercera edad como pacientes del hospital la marcó. “Eran esposos y se hablaban entre ellos de una cama a otra. Yo me preguntaba qué hacían ahí”, compartió.Ante su vivencia,exhortó a la ciudadanía a protegerse, no bajar la guardia, así como cuidar a los padres y abuelos.Ella también estuvo en el HGR No. 2, donde atendió a pacientes que acudían por primera vez a consulta y posteriormente le asignaron piso.A su regreso, manifestó que la experiencia le trajo, además de capacitación en la materia, el, su profesión, su trabajo yEl enfermerotambién puso en práctica sus conocimientos en el hospital del IMSS en Villa Coapa, donde le sorprendió el volumen de enfermos que no reduce.Consideró que larepresentó para él una forma de regresarle un poco alde lo que tanto le ha brindado como profesional de la salud.Estosdejaron la comodidad de su casa y compañía de la familia justo en las fechas decembrinas, por acudir a salvar vidas al Valle de México como muestra de solidaridad, amor al prójimo y unión.Ahora, cada uno de ellos se reincorporará en breve a sus hospitales y seguirá en la lucha por, con entusiasmo, entrega y valor.