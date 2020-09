Regresan amores desde el encierro; presentan Los Empeños de una Casa

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El encierro es veneno para dos cosas: el amor de juventud, que necesita de la libertad, y el teatro, que necesita el espacio y al público para desarrollarse. Así, en estos tiempos de confinamiento y enfermedad el arte escénico es el que más ha sufrido y, con él, los amantes jóvenes que conforman el elenco de Los Empeños de una Casa, obra de sor Juana Inés de la Cruz, que montada el año pasado, regresa este 2020.



Apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), la compañía Luz del Norte, dirigida por Mabel Garza, comenzó una pequeña gira el pasado 4 de septiembre en San Buenaventura, seguido de Abasolo y que ayer llegó a Saltillo, donde tendrá otras cuatro fechas, con una presentación en el Archivo Municipal.



Los Empeños de una Casa cuenta la historia de los enredos amorosos de doña Ana (Melissa Soto), doña Leonor (Andrea Galindo), don Carlos (Luis Saldaña), don Juan (Jesús Cervantes) y don Pedro (Óscar Troyo).



El Desierto Conoce a Sor Juana, como se titula el proyecto, es un intento por “entrar a los municipios” con la obra de la Décima Musa y que las actividades culturales comiencen a tomar cada vez más fuerza en estos. Ya que como explicó Garza, en muchos de ellos no hay teatros y es necesario hacer hincapié en la creación de lugares específicos para la cultura.



En Abasolo el montaje se hizo en el quiosco de la plaza central frente a un público de 30 personas, mientras que en San Buenaventura, la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán los recibió con un público de 50.



“Abasolo es un pueblo de mil habitantes y ninguno recuerda haber visto una obra de teatro, por eso creo que el Fonca nos apoyó: llevar el teatro a estos lugares es importante. Aún más cuando Los Empeños... es una obra difícil, que dura 1 hora 40 minutos y, más que nada, con el lenguaje, pero todos aguantaron sentados y nada se compara a eso. Ni en mis sueños me había imaginado que sor Juana hubiera podido llegar a un municipio como Abasolo y eso es gracias al Fonca”, detalló Garza.



Para que esta puesta en escena funcione hay dos cosas definitorias: el lenguaje barroco y sutil en su humor, y la escenografía creada por Jorge Ballina. Pero debido al movimiento de espacios y, por supuesto, al infranqueble Covid-19, la obra ha debido adaptarse, ya sea usando las viejas casonas en las que se presenta a modo de escenario o haciendo que los actores utilicen cubrebocas.



Cambios





Pero no todo ha sido tan sencillo como tomar los protocolos de higiene, apunta la propietaria del Centro Cultural Casa La Besana, ya que la amplia cuarentena dejó a muchos miembros del gremio sin trabajo y sin escenarios.



Es por eso que su teatro forma parte de la Asociación de Teatro Independientes (Anti), agrupación fundada por Boris Schoemann en la Ciudad de México, que promueve el apoyo a los espacios teatrales.



“El impacto (de la cuarentena) ha sido brutal, tanto así que se ha conformado la Anti. Eso porque literalmente no había teatro. Los lugares comenzaron a abrirse hace una semana, pero es una recuperación limitada porque el aforo es a menos del 50% en todo el mundo y en el estado con mayor razón.



“La Anti ha hecho cosas muy importantes para el teatro en la Ciudad de México porque hay gente muy valiosa del teatro nacional, y por eso me parece importante que La Besana perteneciera, y a nivel estatal me pareció malísimo todo: El Mezquite de Jaime Mendoza cerró porque hubo brotes”, señaló.



Aunque Los Empeños..., fue seleccionada como una de las actividades que la Secretaría de Cultura federal seleccionó para su proyecto digital Contigo en la Distancia, y muchas compañías han mudado su trabajo al espacio virtual, la directora apunta que “el teatro filmado es un híbrido que no a todos nos gusta”, por eso sigue apostando por los escenarios.