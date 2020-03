Regresan en puentes internacionales a personas con visas de turista

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- Más de 300 personas que intentaron cruzar a El Paso por el puente Santa Fe con visas de turista, fueron regresadas por personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde anoche y hasta las 8 de la mañana.



Personal de las casetas de peaje del Fideicomiso de Puentes Fronterizos informó que durante la madrugada fueron decenas de automovilistas y peatones que fueron retornados por autoridades norteamericanas que aplicaron un operativo preventivo contra el Coronavirus, mismo que durará un mes.



"Les advertimos que solamente ciudadanos americanos y residentes permanentes pueden cruzar sin problema y hay quienes se aferran y lo intentan pero son rechazados y tienen que retornar", informó el encargado de las casetas de peaje del puente de la avenida Juárez.



No hay devolución del pago de peaje (31 pesos) y mucha gente se molesta, porque al ser obligados a regresar quieren su dinero y eso no se puede hacer, por eso se les advierte al llegar aquí (casetas de cobro), comentó el empleado.



Más de diez policías y agentes de Seguridad Vial se encuentran en la entrada al puente, para evitar algún problema entre los usuarios y los empleados del fideicomiso.