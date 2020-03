Regresan hacia México a turistas

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Sorpresivo fue para algunos ciudadanos mexicanos las medidas de restricción implementadas por las autoridades estadounidenses, ello luego de que se les negara el ingreso a Eagle Pass debido a que, de acuerdo con los oficiales de la oficina de Aduana y Protección Fronteriza en este puerto, el motivo de su visita a esta ciudad no fue considerada esencial.



A pesar de las recomendaciones y la información que se ha brindado por parte de las autoridades de ambos lados de la frontera durante este fin de semana, dicha medida de restricción ha sorprendido a turistas que intentan ingresar al lado americano a realizar compras o pagos en distintas tiendas departamentales, lo cual no es considerado esencial y por tal motivo los regresaron a México.



Tal fue el caso de Juany Cruz, quien cruza de Piedras Negras a Eagle Pass al menos dos veces por semana para realizar compras, así como cumplir con el pago de las cuentas que tiene en una conocida tienda departamental de esta localidad y quien en esta ocasión no pudo ingresar al lado americano.



“Me sorprendió mucho, si he escuchado las noticias, pero escuché que las personas que viajarían son las que no deberían cruzar, yo nada más iba a realizar unos pagos, pero cuando llegué a la caseta de inspección me dijeron que no era esencial y me regresaron, un oficial me acompañó hasta el portón y me tuve que regresar”, dijo.



Autoridades americanas señalaron que la estricta medida para el cruce de personas con visa de turista se aplica desde la mañana del sábado y se restringe el cruce a las personas, no solamente para vacacionar, sino también para visitar algún parque o realizar alguna compra no esencial, así como pagos.



De acuerdo con la ciudad de Eagle Pass se considera esencial el regreso de estadounidenses y residentes legales permanentes, el ingreso de personas que viajan con fines médicos, personas que viajan para trabajo, personas que viajan con fines de respuesta a emergencias y de salud pública.