Regresan las Grandes Ligas con minitemporada en medio de la pandemia

Nueva York, NY.- Sin jugadores masticando tabaco ni espectadores en las gradas, y con un calendario de solo 60 partidos en lugar del habitual maratón de 162, las Grandes Ligas de beisbol arrancan hoy su esperada temporada 2020 en pleno resurgimiento del coronavirus en Estados Unidos.



Con un retraso de cuatro meses por la pandemia, y tras una cruda disputa salarial entre peloteros y propietarios de las franquicias, las Grandes Ligas (MLB) inaugurarán su temporada ajustándose a su nueva realidad, marcada por una permanente incertidumbre.



La MLB, a diferencia de otras ligas como la NBA (basquetbol) o la MLS (futbol), decidió que los partidos no se disputen en una única sede “burbuja” (ambos deportes en el complejo deportivo de Disney World en Orlando), sino en los estadios de cada equipo a puerta cerrada.





Apertura atípica



Hoy, los vigentes campeones, los Nacionales de Washington, recibirán a los Yanquis de Nueva York en la apertura de la campaña más atípica de este deporte, que llega cuando el país bate récords de casos diarios de coronavirus y ya suma más de 3.9 millones de contagios y más de 142 mil fallecimientos.



En el Nationals Park, el lanzamiento inicial lo dará simbólicamente el inmunólogo Anthony Fauci, el rostro médico más popular en el país en esta lucha contra la pandemia.



La decisión de la MLB de que las amplias plantillas de los equipos se desplacen por el país para jugar ya está encontrando sus primeros obstáculos.







El Gobierno canadiense no autorizó que los Azulejos de Toronto disputaran sus partidos como local en su estadio, considerando que los viajes transfronterizos pueden generar problemas para el control del coronavirus, y ahora el equipo se instalará en Pittsburgh.



Para reducir riesgos de los traslados, los equipos jugarán únicamente contra rivales de la misma división, tanto en la Liga Nacional como en la Americana.







Renunciaron



Algunos jugadores optaron por no participar en la campaña. Los Nacionales, por ejemplo, no contarán con el veterano Ryan Zimmermann, de 35 años, y el lanzador Joe Ross, quienes jugaron papeles clave en su triunfo en la última Serie Mundial.