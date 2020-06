Regresan saltillenses a la actividad deportiva

Escuchar Nota

Ya no hay excusas para salir a ejercitarse. Los parques y unidades estatales a cargo delabrieron sus puertas para que vayan a hacer sus rutinas, entrenamientos y retomar la condición.No es cuestión de sólo llegar y entrar, hay protocolos a seguir, primero está un tapete sanitizante, se toma la temperatura y finalmente un registro con nombre y edad; hay un cupo de máximo 60 personas al mismo tiempo.Desde las 7:00 horas estos centros quitaron candados y cerraduras para dar paso a los atletas a seguir con su entrenamiento.En elo a eso de las 8:00 horas ya habían ingresado más de 20 personas, no todas concordaron, lo hicieron por lapsos, pero aún está el temor de ir o no ir a un lugar, además de que muchos creen que solo son para los atletas del Inedec y es equivocado, es abierto al público, con personas de entre los 13 y 59 años.Es cierto, el acceso es restringido para personas de la tercera edad y los más pequeños del hogar, pero es por cuestiones de sanidad.Para entrar al Olímpico el ingreso es por el gimnasio de luchas asociadas, en tanto que paraes por el estacionamiento del, entre el Olímpico y el Madero, no por la entrada principal, como se pensaba.En la, hay una cancha para zumba, en donde las damas toman su distancia y luego pasan a la rutina; en la pista del Lago ya se ven personas corriendo, caminando o trotando, pero al aire libre y de manera individual, que es lo único permitido, pero ya volvieron a escuchar el graznar de los patos y el canto de las aves.