Regresan veteranos

Gerardo Martino aún no jubila a los futbolistas de experiencia en Selección Mexicana. Los regresos de Javier Hernández, Andrés Guardado y Héctor Moreno marcan su convocatoria de cara al debut.“El Tata” ha sido congruente con su discurso. Dijo que hay una base para el corto y mediano plazo, pensando sobre todo en Copa Oro y el medio boleto a la Confederaciones, y otra para el largo plazo, Qatar 2022, que se nutra de los hombres con más recorrido.Por eso el “Chicharito”, Guardado y Moreno están de vuelta. No jugaban con el “Tri” desde la Copa del Mundo. Se acabaron así las versiones del veto, negado por la FMF y alimentado por las ambigüedades de los propios jugadores.Chile y Paraguay probarán el músculo de Martino, el 22 y 26 de marzo en San Diego y Santa Clara,respectivamente.Para tener un equipo con más orden, el “Tata” convocó a varios de los elementos de la Liga MX con los que ya tuvo un primer acercamiento en la miniconcentración. Sorprende la inclusión de Luis Montes, quien no estuvo en el anterior llamado.Del futbol europeo también destacan Memo Ochoa, Diego Laínez, Diego Reyes, Néstor Araujo, Érick Gutiérrez, Hirving Lozano, Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez.De la Liga MX se ganaron un nuevo llamado el volante Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, Miguel Layún, César Montes, Víctor Guzmán, Jonathan Orozco, José Juan Vázquez, Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Alexis Vega, Raúl Gudiño e Isaac Brizuela. De la MLS sólo fue llamado Jonathan dos Santos. El equipo viaja el domingo a San Diego.