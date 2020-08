‘Regresará el sexoservicio hasta que haya vacuna Covid’

Escuchar Nota

“El contacto cercano entre dos personas aumenta mucho la posibilidad de un contagio, y no podemos estar garantizando que las personas no estén contagiadas de coronavirus. Hacemos una revisión diaria para que no haya enfermedades de transmisión sexual, así como una evaluación para enfermedades respiratorias, pero es imposible hacer una prueba Covid todos los días”, dijo.

“Ahí no porque están clausuradas las áreas donde se prestan los servicios. Solo está habilitada el área donde se sirven bebidas y alimentos. Todo lo demás está clausurado. La vigilancia por parte de la Policía Municipal y de la Coordinación de Alcoholes es permanente”, aseguró.

Y aunque se revisan a todos los que ingresan mediante filtros Covid, se descarta aplicar pruebas diarias a todo el personal para garantizar que estén libres de coronavirus, afirmóPor lo que resulta imposible reactivar el sexoservicio en la ciudad sanitaria, hasta que haya una vacuna contra el Covid-19 y se aplique a los trabajadores del lugar, afirmó el funcionario., pero no se les da oportunidad de ofrecer un servicio extra.Sin embargo, aceptó que no se puede hacer nada por evitar un contacto fuera de la Zona de Tolerancia. “No sabemos o no podríamos controlar la actividad que se realice fuera de ese lugar”.