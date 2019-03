Regresará policía municipal a Salamanca tras masacre

El gobierno de Salamanca está limitado en materia de seguridad por eso volverá a poner en funcionamiento a la policía municipal, desmantelada por la entrada en operación del Mando Único - en septiembre del 2017-, adelantó la alcaldesa morenista, Beatriz Hernández Cruz, después de la masacre de 15 personas en el interior del centro nocturno “La Playa”.La presidenta municipal recriminó que el ex alcalde panista de Salamanca, ahora subsecretario de Desarrollo Social del estado, Antonio Arredondo Muñoz, dejara patrullas inservibles, instalaciones descuidadas y equipo sin usar.Beatriz Hernández ofreció una rueda de prensa en el salón del cabildo, acompañada por la senadora, Martha Lucía Micher; por el diputado federal, Miguel Ángel Chico Herrera y por el diputado local, Ernesto Prieto Ortega.“Nuestros esfuerzos se encaminan a recuperar nuestra corporación con todos sus implementos, urge aplicar medidas inmediatas, la ciudad vive a diario en la incertidumbre, sus habitantes padecen una serie de acontecimientos que merman la tranquilidad de sus familias”, externó.La ex panista solicitó al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que apoye al Ayuntamiento con 150 elementos del Mando Único, para que se incorporen a la policía municipal y sean “la base de la nueva corporación”.“Presentamos el proyecto de la academia de policía para recuperar a nuestra corporación, el arranque de la academia ha sido complejo, no quitaremos el renglón para recuperar a nuestra policía, es una decisión tomada que ha de concretarse con voluntad y firmeza”, externó Hernández Cruz.Para poner en operación a la policía municipal es invaluable contar con el respaldo del gobernador y así recuperar la tranquilidad de los salmantinos, sostuvo.“Como portavoz de los salmantinos, lo invito a nuestro municipio para que juntos y coordinados establezcamos las bases del trabajo que hemos de realizar para regresar la seguridad y tranquilidad a los salmantinos y me permita mostrarle las condiciones en que recibimos nuestra infraestructura en materia de seguridad, instalaciones totalmente descuidadas, unidades arrumbadas, patrullas inservibles, equipo tácticos en desuso, todo. producto de que se dejó perder a nuestra policía”, refirió la alcaldesa.Agregó que desde hace cinco meses, cuando asumió el cargo de presidenta municipal, ha dado la cara a la ciudadanía, tocado puertas, hecho propuestas y gestionado recursos para mejorar la seguridad.“A la ciudadanía le llamo a la calma, saldremos adelante, no dejaremos de trabajar hasta lograrlo”, concluyó.Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no ha emitido una postura sobre la masacre en Salamanca. El mandatario suspendió su participación en la premiación del Rally, programada de las 12 a las 14 horas del domingo.