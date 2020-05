Regresarán alumnos del Tecnológico de Saltillo el 8 de junio a clases

Escuchar Nota

“No es posible el cierre de semestre de enero- junio por lo que no se dará por terminado”



, según un documento informativo firmado por la directora del plantel, en el que se argumenta que no se puede dar por concluido el semestre en línea, pues muchos alumnos no tuvieron acceso a las clases virtuales y a las actividades en línea, por cuestiones tecnológicas.Al respecto algunos profesores que se comunicaron con este medio aseguran que no hay condiciones para tal regreso a clases presenciales pues hay grupos numerosos,