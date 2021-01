Regreso a clases hasta estar en semáforo verde: padres de familia

Escuchar Nota

Padres de familia dijeron que estarían dispuestos a enviar a sus hijos nuevamente a clases presenciales en las escuelas, sólo hasta que la ciudad esté en “semáforo verde”, con bajo nivel de contagios de Covid-19 y con estrictas medidas de higiene en los centros escolares.-¿Cuándo crees que deban regresar los niños a clases presenciales en las escuelas? –preguntó Grupo Imagen a Ana Laura Meza, madre de familia de una niña de siete años.-Pues ya cuando se ponga el semáforo verde, no.-¿Antes no, por qué?En la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que Campeche y Chiapas retomen las clases presenciales debido a que desde hace varias semanas ambos estados están en semáforo verde.El titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno estará en condiciones de vacunar al personal docente de dichas entidades, pues a partir de la próxima semana la vacuna de Pfizer arribará en lotes de 430 mil dosis o más.Otro padre de familia, Yahir Delgadillo, padre de un niño de preescolar de cinco años y de una bebé, indicó que es necesario que los menores de edad continúan con su enseñanza, pero si no hay condiciones, se deberá de esperar más tiempo.“Ya hasta que sí esté un poquito controlado (el Covid-19), no, yo creo que sería para que ellos regresen”, insistió.Por su parte, Pablo Esquivel, padre de dos menores de secundaria, indicó que se requiere que se reactiven las clases y el empleo, como medidas sanitarias adecuadas, pues el país no puede seguir sin actividad.“Pues yo creo que ya es necesario que la gente, tanto los niños a la escuela, como la actividad empresarial y de trabajo, ya se active aquí en nuestro país”, expresó.Con información de Excélsior