Regreso a clases: ‘Ya veíamos venir caída en las ventas’

Saltillo, Coah.- El sector comercio perderá prácticamente 100% de las ventas de la temporada de regreso a clases, al confirmarse que no habrá educación presencial y que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará a través de TV e internet.



Salvador Rodríguez Saade, presidente de la asociación Comerciantes Unidos del Centro, expuso que en cuanto a los giros de zapaterías, uniformes, papelerías y tiendas de ropa, la caída es prácticamente de 100% de las ventas.



“No vamos a vender nada, y se nos va a ir completa otra temporada. Ya lo veíamos venir, dado el incremento tan grave que registra la pandemia. Lo habíamos previsto, por eso no nos preparamos, por eso no surtimos mercancía para el regreso a clases, y los pedidos que ya se habían hecho terminamos por cancelarlos”, expresó.



Indicó que las zapaterías no compraron modelos escolares, los negocios de manufactura de uniformes ni compraron tela ni confeccionaron las piezas, e igual pasó en papelerías y tiendas de artículos escolares. “Claro que hubo algunos que sí tenían la esperanza de que la pandemia acabaría y que iniciaría el ciclo escolar de manera normal, y ellos sí van a tener mayores impactos.



“Es otra temporada que se nos va completa, como también perdimos el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Padre, graduaciones y ahora el regreso a clases, y tal como van las cosas, todo indica que así nos va llegar el Buen Fin, y ni para cuándo salgamos de esta pandemia”, apuntó.