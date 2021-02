Regresó Castañeda en su mejor momento para el Saltillo Soccer

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Corría el minuto 49, el Saltillo Soccer buscaba el segundo frente a los Jabatos de Nuevo León, vino un recentro en el área chica que dejó solo a Francisco Castañeda, quien realizó una pincelada de anotación al tenderse de chilena y así confirmar su buen momento con los Coyotes en su regreso.



El delantero colimense volvió para la segunda mitad de la campaña 20-21 de la Liga TD y en sus primeros dos encuentros disputados como titular suma par de anotaciones, con un total de 157 minutos sobre el terreno de juego.



Castañeda Larios llegó al Saltillo Soccer para la campaña 2017-18 y en 47 partidos disputados con la camiseta de los caninos, ha marcado 35 anotaciones, a tres de los 38 que marcó Eliud Saénz en el 2019, quien es considerado el máximo romperredes en la historia de la institución.





Buscó oportunidades



Su salida de la SS fue para emprender una nueva aventura en fuerzas básicas de los equipos de Primera División, pasando por los Tigres, con quienes llegó a la Sub 20 en el Clausura 2019, apenas cinco partidos con 98 minutos en cancha.



Probó suerte en Liga Premier Serie A con los Chapulineros de Oaxaca en el 2020 con cinco juegos jugados y par de anotaciones. Después llegó a reforzar al Saltillo FC, pero no logró la consolidación con únicamente 69 minutos en cancha en cinco juegos.



La escuadra Sub 20 de los Rayos del Necaxa fue la última escala para el delantero colimense, donde no pudo trascender en una campaña donde estuvo presente en 10 juegos, cuatro como titular, con una anotación y 465 minutos jugados.



Francisco Castañeda Larios buscará ampliar su racha a tres partidos consecutivos con gol cuando el Saltillo Soccer reciba al Real San Cosme este domingo 20 de febrero en punto de las 12:00 horas en el estadio Olímpico.