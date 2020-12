Regreso de equipos mexicanos a Copa Libertadores causa críticas en Sudamérica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La llegada de Mikel Arriola a la dirección ejecutiva de la Liga MX abrió de nueva cuenta la posibilidad de que los clubes mexicanos puedan volver a Copa Libertadores. El mismo Mikel habló al respecto y el tema hizo ruido en Sudamérica.



Varios medios argentinos y chilenos publicaron la nota el fin de semana y las reacciones de gran parte de la afición no fueron tan positivas.



Muchos de los reclamos o de las negativas de los hinchas en Sudamérica por ver a México una vez más en la Copa se debe a los viajes largos que sus equipos tienen que hacer, acusando cansancio, desgaste y un calendario más apretado del que ya tienen.



Otra parte más cruda asegura que aunque regularmente los equipos del balompié azteca competían de buena forma, nunca ganaban la Copa e incluso no tenían chances de representar a Conmebol en un Mundial de Clubes.



Pero no todo fue malo. Varios comentarios también daban luz verde al regreso de México, por el nivel y la vitrina que le daban a sus equipos en esta parte del continente, además de un mejor ingreso económico al torneo por derechos de transmisión y otros puntos a destacar.



Mientras tanto, el rumor crece y las chances de ver de nueva cuenta la Copa en México, han aumentado la ilusión de la gente del futbol en nuestro país.