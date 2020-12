Regulador de EU comienza a evaluar si autoriza vacuna de Pfizer contra Covid

Escuchar Nota

"Hoy consideraremos si millones de estadounidenses deben acceder a una vacuna que está en estado de investigación y que ha sido desarrollada, examinada e investigada en un tiempo récord", dijo al comienzo del encuentro el subdirector de la División de Vacunas y de la Oficina de Investigación de la FDA, Doran Fink.

Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, en inglés) comenzó este jueves a, que el Gobierno tiene intención de comenzar a distribuir 48 horas después de que sea aprobada.La reunión del conocido como Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA comenzó a las 9.00 hora local (14.00 GMT) y durará hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT).En algún momento de la tarde,para decidir si recomienda o no a la FDA que autorice de manera urgente la vacuna de Pfizer y su socio BioNTech.Esa recomendación del comité, ya que será la FDA quien adopte la resolución final sobre si dar luz verde o no a la vacuna, aunque suele seguir los consejos de este tipo de comisiones de carácter independiente.El comité de hoy está compuesto por 30 expertos, desde especialistas en enfermedades infecciosas a profesores universitarios de gran prestigio, algunos de los cuales ejercerán como representantes de los consumidores y otros como delegados de la industria farmacéutica.El encuentro se celebra por internet debido a la pandemia y, a la gran cantidad de expertos que participan, la primera media hora se dedicó solo a presentaciones.La FDA ha decidido transmitir la reunión por Youtube en un intento por hacer el proceso lo más transparente posible y aumentar la confianza de los estadounidenses en la vacuna, ya que buena parte de la población no confía en el proceso.En concreto, solo el 60 % de los estadounidenses están convencidos de que se pondrán la vacuna, mientras que el resto alberga aún cierto grado de escepticismo, según datos del Centro de Investigación Pew.Si la FDA decide aprobar la vacuna de Pfizer,después del Reino Unido, Baréin, Canadá y Arabia Saudí.El acceso rápido a una vacuna ha ganado unaaún mayor en EU después de que ayer, miércoles, se registraran 3 mil 124 muertes por covid-19, un número mayor al número de estadounidenses que murieron en los ataques del 11 de septiembre de 2001.