Regularán funcionamiento de escuelas particulares

Saltillo, Coah.- Morena presentó la iniciativa de Ley de Educación, que contiene multas millonarias contra escuelas particulares que violen las disposiciones y regula su operación y servicios educativos. Las sanciones se duplicarán en caso de reincidencia.



En el Título Décimo Segundo “De la educación impartida por particulares” establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.



El documento, presentado por la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, ordena que la directora o director del plantel rinda ante la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas.



Prohíbe en todas las escuelas, la distribución y comercialización de alimentos chatarra y bebidas energizantes, en tanto que las autoridades educativas, estatales y municipales, promoverán ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.



Impone multa de 7 mil a 15 mil veces de la Unidad de Medida y Actualización (de 608 mil 160 pesos a 1 millón 303 mil 200 pesos) por: expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos; y por administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres, padres y tutores, medicamentos.



Multa de mil a 7 mil veces de la Unidad de Medica y Actualización (de 86 mil 880 a 608 mil 160 pesos) por: oponerse a las actividades de vigilancia y no proporcionar información veraz y oportuna; condicionar la inscripción, el acceso, la aplicación de exámenes, la entrega de documentos a un pago, y por no informar a la SEP, SEDU o ayuntamientos sobre donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a la educación.



En todo caso, las autoridades educativas definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia.



También, si no imparten una educación “laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”; por retener documentos personales y académicos por falta de pago; difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor, y por “incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley.



Multa de 100 a mil veces de la Unidad de Medida y Actualización (de 8 mil 688 a 86 mil 880 pesos) por: no contar con personal capacitado, no reunir condiciones de seguridad y protección civil en sus instalaciones; no llevar los planes y programas de estudio oficial; suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado; no utilizar libros de texto autorizados por la SEP para primarias y secundarias



También por dar a conocer, antes de su aplicación, los exámenes o cualquier instrumento de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel que no fomente estilos de vida saludable y la comercialización de bienes o servicios ajenos al proceso educativo; y expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio a personas con discapacidad o problemas de aprendizaje.



Lo mismo por condicionar la prestación del servicio a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares; y omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación.



Las multas se duplicarán en caso de reincidencia.



La revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios aplicará por efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad, y por promover en los educandos el uso de medicamentos que contengan sustancias sicotrópicas o estupefacientes.



La imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa entre mil y 7 mil unidades, sin perjuicio de sanciones penales que resulten.



La clausura del plantel aplicará por ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; por omitir informar, en documentos y publicidad, que prestan servicios educativos sin validez oficial, y por impartir educación sin autorización correspondiente.



-Si el personal que labora en el plantel conoce de algún delito en agravio de alumnos, deberá reportarlo a la autoridad correspondiente.



-La Secretaría emitirá los lineamientos para la contratación optativa de un seguro escolar contra accidentes para educandos en educación básica.



-Impulsar las escuelas de tiempo completo, con jornadas de 6 a 8 horas diarias.



-Los recursos federales recibidos para la educación, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en actividades educativas.



-El Estado prestará todas las facilidades para que el Gobierno Federal fiscalice la aplicación de los recursos.