Regulariza Compara el cobro a empresas

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, (Compara) actuará en forma inmediata para incorporar 100 empresas de las 350 que existen que no tienen medidores porque anteriormente pagaban con base en un cálculo o tarifas fijas, y eso terminará en esta Administración, reveló José María Morales Padilla.“Primero la estrategia se aplicará en el sector industrial para que todo este medido, después nos iremos a micro medición en el área comercial y luego con la colocación de medidores en el tema residencial. Primero estos tres sectores”, dijo el Alcalde.Morales Padilla hizo mención que las 100 empresas que carecen de medidores son de todos tamaños y no solo están en los diferentes parques industriales, sino están ubicadas por toda la ciudad.“Las compañías son de todos tamaños, pero por una u otra situación no se había hecho. Es por eso que vamos a aplicarnos para regularizar y todos paguen el agua conforme al uso que le den”, expuso.José María Morales dice que durante los tres primeros meses que se otorgó la promoción de rezagos a mitad de precio, casi un 50% de personas saldaron sus pendientes con Compara, pero hay otra cifra similar que no se regulariza y representa unos 15 millones de pesos.La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe limitará el servicio a partir de la tercera semana del presente mes a quienes no acudan a pagar su deuda. Asimismo, se respetará el derecho humano al agua, que resulta insuficiente para suministrar a una casa en su totalidad.