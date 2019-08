Regularizar a ‘chuecos’, duro golpe a industria

Jesús Jiménez | Edith Mendoza | Saltillo, Coah.- Al criticar al delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, por hacer anuncios como si fuera vocero de las organizaciones que pretenden legalizar productos de contrabando, el director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Guillermo Rosales, dijo que la regularización de autos “chocolate” sería de gran impacto para el propio país.



Entrevistado vía telefónica en Tele Saltillo, dijo que, “en primer término, creo que más que su posición de vocero del presidente López Obrador, o del Gobierno federal, pareciera un vocero de las organizaciones como Onappafa, que promueven la regularización de los vehículos de contrabando.



“Si bien López Obrador ha mencionado que su Gobierno se encuentra analizando la posibilidad de llevar a cabo una medida de ese tipo, también ha dejado en claro que sopesa las afectaciones a la industria automotriz, la cual es generadora de impuestos, empleos y divisas, y lo que impactaría a la misma Administración federal”, agregó.



Dijo esperar que el Gobierno federal no cometa el error de Vicente Fox en 2005, “al legalizar los vehículos ‘chocolate’, lo que propició en tres años una caída de 30% en la venta de vehículos usados”.



Destacó que “en este momento, en que a nivel mundial nos estamos aproximando a una recesión, se debilitaría aún más el mercado interno, que lleva 26 meses con caídas en las ventas de automóviles nuevos”.





Coparmex, en contra



“Estamos en contra del registro de autos chocolate”, dijo Ricardo Sandoval Garza, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste. “Por temas de seguridad no hay registros de esos autos y la mayoría de los actos ilícitos se cometen en vehículos con esa característica, es un parque vehicular que no colabora con impuestos municipales ni estatales… la mayoría no tienen seguro y cuando sucede un percance, chocan, dejan la unidad”, dijo. (Edith Mendoza)