Rehabilitan drenaje sanitario y línea de agua potable

Con una inversión de poco más de 9.2 millones de pesos, la mañana de este lunes el alcalde Claudio Bres puso en marcha los trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en la avenida López Mateos desde Periodistas a avenida Román Cepeda.Así mismo se explicó que se rehabilitará la tubería de agua potable sobre la avenida López Mateos desde avenida Román Cepeda a calle San Luis. Por su parte el gerente de SIMAS Teodoro Rodríguez resaltó que esta misma obra se intentó hacer hace poco más de dos años sin iniciarla por diferentes motivos.“Es una necesidad muy grande ya que como se puede constatar, los caídos de aquí de López Mateos ya no tolera la avenida más la avenida porque no hay tubería de drenaje, yo creo que aquí lo más importante es que todas estas colonias primero, no tienen un drenaje sanitario confiable y por otro lado tienen problemas de que no se les pueden reparar las calles” indicó.El entrevistado aseveró que en pocas semanas se comenzarán a notar los avances para beneficio de cerca de 70 mil habitantes.