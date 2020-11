Rehúsa Noroña usar cubrebocas en INE y lo dejan solo

Escuchar Nota

"Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, además tomo mucha agua al momento de intervenir, y no puedo tomar agua con el cubrebocas", respondió.



Bravo lo dejaron en ridículo al diputado prepotente Fernández Noroña pic.twitter.com/rpTPgCqZA1 — José Díaz #MiAmorPorMéxico (@JJDiazMachuca) November 26, 2020

"Agradezco que me huyan como si tuviera la peste porque tengo el germen de la libertad, y es terriblemente contagioso. Ustedes no están buscando la erradicación de la violencia, sino un acuerdo faccioso para colgarme el San Benito de violencia de género", afirmó.



El diputado Fernandez Noroña se negó a usar cubrebocas en el INE porque “el subsecretario López-Gatell insiste en que da una sensación falsa de seguridad y no evita el contagio”



Otro “éxito” del subsecretario: CONFUNDIR y DESINFORMAR pic.twitter.com/ERgrA1G01g — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 26, 2020

"Ustedes pasan por encima del artículo 61 constitucional que dice que ningún legislador puede ser reconvenido, mucho menos sancionado", apuntó Noroña, quien terminando su discurso de casi 20 minutos abandonó el salón.



"Bocón es alguien que habla mucho y qué la chingada es un superlativo, no hay ningún planteamiento del porque es mujer, no hay lenguaje machista, ninguna insolencia para sus castos oídos".



El diputado Gerardo Fernández Noroña se negó a usar su cubrebocas en sesión en el Instituto Nacional Electoral, por lo que consejeros y representantes de partidos lo dejaron solo en el Salón de Plenos.planteó por insultar a la diputada panista Adriana Dávila.Fernández Noroña acudió como representante del Poder Legislativo del PT, pero en su intervención se negó a usar el cubrebocas, como lo marca el protocolo del órgano electoral.El presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo refutó insistiéndole que debía portarlo.El legislador insistió en que el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirma que no es obligatorio y no ayuda.Ante la presión de los representantes de los partidos políticos para obligarlo a ajustarse a las normas internas, el consejero presidente planteó que quienes quisieran seguir la sesión desde sus oficinas lo hicieran.De inmediato salieron los cinco consejeros que acudieron de manera presencial a la sesión, así como los representantes de partidos.durante una visita al Congreso de Tlaxcala, el 4 de octubre del 2019, donde, incluso, la amenazó y acusó de tráfico de personas.Por ello, Dávila pidió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sancionar a Noroña con una disculpa pública, no repetir insultos a las mujeres, e inscribirse y aprobar tres cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lenguaje incluyente y no sexista, autonomía y derechos del género femenino.Antes de la aparición del diputado en el INE, el representante del PT, Pedro Vázquez, afirmó que éste ya había pedido una disculpa y le parecía excesiva la sanción.Sin embargo, en su intervención, el petista aseguró que no pediría ninguna disculpa pública porque no fueron insultos, sino realidades.El diputado acusó al INE de buscar frenarlo en sus aspiraciones al 2021, donde podría buscar la reelección, y al 2024, donde quiere ser candidato presidencial.Esto porque el órgano electoral aprobó lineamientos para que quienes estén acusados de violencia contra las mujeres no puedan aspirar a un cargo de elección.La sesión continuó vía remota. Los representantes de los partidos coincidieron en que la conducta del legislador acreditaba fehacientemente su agresividad, por lo que pidieron incluirlo desde ya en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.