Rehúsan en Morena ir con Lourdes Naranjo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras que el Partido del Trabajo (PT) está proponiendo a la exprimera dama, Lourdes Naranjo de López, como candidata a diputada por el XIV Distrito Local, dirigentes de Morena se rehúsan a apoyarla.



Luego de que trascendiera la intención del PT de impulsar a la esposa de Isidro López Villarreal en los próximos comicios, pese a tener una denuncia penal activa por hechos de corrupción y no comulgar con la política de Andrés Manuel López Obrador, Juan Pablo Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo Estatal de Morena, se pronunció en contra de esa designación, sin embargo advirtió que no se puede hacer nada para impedirlo, aunque aseguró que sería un error designarla.



“No podemos meternos con sus designaciones, sería darle entrada a que el PT hiciera lo mismo con nosotros, es una coalición y se tienen que respetar las decisiones de los dos partidos. Hay que hacerles ver que esa dama habló mal del Presidente, la idea es que la fiesta vaya en paz, es lo que queremos ya”, dijo.



Sin embargo, comentó que la coalición con el PT podría estar en riesgo, porque ha habido señalamientos de que los papeles se presentaron de manera extemporánea al Instituto Electoral.







Dirigencia se opone



Por su parte, Raúl Yeverino García, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó que la candidatura del Distrito XIV será para una mujer, pero no le agrada que sea para Lourdes Naranjo.



“Qué vergüenza, desconozco al detalle. No hemos tenido, los dirigentes locales de ambos partidos, una plática”, comentó sobre la intención del PT; “si figurará en ese distrito o cualquier otro la cónyuge de este señor (Isidro López) yo me opondría totalmente, y lo digo a título personal”.



Consideró que los antecedentes de la exprimera dama no son los mejores para una candidatura de Morena, y que incluso podría hacer que pierdan en el distrito.



Actualmente la esposa de Isidro López es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.