Reik aboga por quienes trabajan pese al coronavirus

“Está muy bien que el mensaje sea ‘Quédate en casa’, pero también hay diferentes situaciones económicas y por eso debemos de entender a la gente que vive al día para comer, es muy fuerte. Ojalá podamos buscar la manera de ayudar a esas personas y a lo mejor cada quien desde su área, nosotros estamos viendo la manera de ayudar a las personas que trabajan para nosotros y que vive de los conciertos…”, dijo el guitarrista Julio Ramírez Eguía durante la transmisión.



“Queríamos darles la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, llevamos un par de semanas pensando como íbamos a hacer esto para ustedes, queríamos hacer un pequeño conciertito en donde pudiéramos compartir canciones acústicas con ustedes, canciones con las que empezamos, de nuestras raíces y hablan de cómo somos muy al principio”, dijo el vocalista.

“Este también es un show que cada vez es más extraño que lo hagamos. Cada vez tenemos menos la oportunidad de hacer estos como shows íntimos”, dijo Jesús, quien todo el tiempo cotorreaba con sus compañeros, quienes estaban muy atentos a los comentarios de las personas conectadas.

durante el concierto acústico que ofrecieron en sus plataformas digitales, pidieron no juzgar a las personas que salen a la calle durante la cuarentena, porque son muchas las que viven al día y tienen que trabajar para sostener económicamente a su familia.Jesús Navarro sostuvo que es necesario buscar la manera de apoyarnos entre mexicanos envés de juzgarnos, "porque de pronto es muy fácil hablar de la persona que está caminando en la calle y decirle: ‘porque no estás en tu casa’, pero no sabemos sus realidades", e incluso por eso mismo, quienes podían quedarse encasa tenían que hacerlo para evitar la propagación del Covid-19.El trio emocionó a miles de admiradores en sus redes sociales al convivir con ellos, mientras compartían algunas grabaciones acústicas de éxitos que prepararon previamente desde sus casas.Más de 20 mil personas se conectaron a las 17:00 horas con los integrantes de la banda mexicana que se enlazaron desde diferentes ciudades del mundo, lo cual hizo que al inicio la transmisión tuvieran un poco de complicaciones y el audio no se escuchara.Después de algunos minutos pudieron solucionar las fallas técnicas y con humor el guitarrista Bibi Marín le comentó al vocalista Jesús Navarro, debido a que no se escuchó nada de lo que dijo:, mientras que el vocalista le contestó:Sus admiradores también lo tomaron con humor y sólo mandaban mensajes de amor y admiración a la vez que agradecieron el esfuerzo de los músicos por conectarse y hacerlos pasar una tarde inolvidable., fueron algunas de las canciones tuvieron que grabarlas cada quien por su lado y después juntar esos pedazos, debido a que era imposible hacerlo de otra manera, a causa de la cuarentena derivada de la pandemia del coronavirus.Mientras estaban transmitiendo su concierto por medio de YouTube, hacían lives en su cuenta en Instagram, en donde hablaron con algunos fans afortunados que no dejaban en ocasiones de gritar de la emoción.Durante el streaming también se pudieron escuchar canciones como “Si me dices que sí”, “Ya me enteré”, “Un amor de verdad”, “Yo quisiera”, “Sabes”, entre otras, que llenaron de amor la tarde muchos usuarios de redes.