Reina caos y descontrol en tribunas de la LMP

Ciudad de México.- Comenzó la temporada 2020 de la Liga Mexicana del Pacífico y se abrieron los estadios durante la pandemia de Covid-19, pero los aficionados y hasta un mánager no respetaron las medidas sanitarias pese a que la LMP y Tomateros exhortaron a cumplirlos, aunque para su mala suerte fue el propio timonel de Culiacán quien incumplió con los protocolos a pesar de dar positivo.



Para el regreso del beisbol se autorizó abrir los recintos con un 40% de su capacidad, y en el juego entre Tomateros y Guasave, los seguidores no pudieron mantenerse en control, ya que no respetaron la sana distancia ni portaron el cubrebocas.



Además después de unas horas, una persona se descontroló en las tribunas bajo la influencia del alcohol y se bañó en cerveza, una imagen que se hizo viral en redes sociales y el propio Héctor Ley, presidente del Club Tomateros tuvo que intervenir.



Asimismo se observó que en el duelo entre Yaquis contra las Águilas de Mexicali no hubo sana distancia por parte de los aficionados y tumultos de personas, cuando de igual forma hubo un exhorto a que se respetaran los protocolos sanitarios.



También, previo al juego el mánager de Tomateros, Benjamín Gil ofreció una charla con los medios de comunicación, pero llamó la atención cuando en plena conferencia virtual se le vio en su auto y comprando un café.



Benjamín Gil fue reportado con Covid-19 y aislado del equipo. Incluso, se señaló que no había presentado síntomas y se esperaría una prueba más para definir si podría o no estar presente en el duelo de presentación del inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



El viernes por la mañana, los Tomateros anunciaron que Benjamín no estaría presente en el dugout “debido a que, a pesar de no presentar síntomas, todavía no recibe resultado en su segunda prueba de Covid-19”, señala el comunicado.



Es así, que la actitud del manager sorprendió a los presentes en la llamada a través de la plataforma Zoom debido a que pudo exponer a otras personas a un contagio, pues aún se desconoce si sigue o no infectado de coronavirus, por lo que debió tomar las medidas necesarias hasta tener los resultados médicos que arrojen que el virus ya no está en su cuerpo.