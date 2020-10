Reina Catalina; tierras listas para la batalla

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Catalina de Aragón ha obtenido lo que se le prometió desde que era niña: el trono de Inglaterra.



Ahora, convertida en la Reina consorte de Enrique VIII (Ruairi O’Connor), quien obtuvo el título tras la muerte de su hermano mayor, Arturo, su vida parece idílica: preside una glamorosa corte en Europa, tiene el amor de su esposo y la aceptación de su pueblo.







Sin embargo, los planes de Catalina (Charlotte Hope) comenzarán a desmoronarse por la guerra entre los ingleses y franceses, y por la falta de un heredero, en la segunda parte de The Spanish Princess, disponible en StarzPlay.



“Sabía que volvía con un material más oscuro por el tipo de experiencias que Catalina iba a pasar, así que traté de prepararme para estar con esa mentalidad. Leí varios libros donde hablaba sobre los momentos en que tuvo que lidiar con el divorcio y la infidelidad. Fue volver a un trabajo muy diferente, creo que lo que vivió en la primera temporada es muy diferente a lo que le sucede en la parte dos.



“En la primera entrega era una gran bola de nervios durante los primeros seis meses, y eso no quiere decir que no me sintiera nerviosa para la segunda, definitivamente hubo momentos en los que me sentí así, pero ahora era como si la conociera, estaba más en mi sangre”, dijo Hope en entrevista por video.







Más allá de Enrique VIII



La nueva entrega comienza con el nacimiento del primer hijo de la pareja y la visita de Fernando II de Aragón, Rey de España y padre de Catalina, a quien desean como aliado contra Francia.



No obstante, la ambición política de la Reina, la muerte de su primogénito y la falta de apoyo del monarca español pondrán en juego su matrimonio y su posición en la corte. Catalina hará hasta lo imposible por defender a su nuevo reino, incluso liderar ella misma un ejército.



Por supuesto que me intrigan estas mujeres que son rudas, fuertes y poderosas en general, pero, específicamente con Catalina, lo que me resulta muy inspirador es que está completamente lista para brillar y también para sentir toda esa oscuridad y estrujarse en el suelo, y aun así saber que tiene todo ese fuego en sus entrañas y que seguirá peleando”, dijo.



Es raro para mí que sea una mujer que haya sido subvalorada en la historia porque su vida es tan rica. Me parece grandioso que podamos poner los reflectores en una persona más allá de Enrique porque es alguien que merece muchas series”, agregó.







La mujer y la fuerza



Serán todos estos acontecimientos los que transformen también la vida del Rey, de ese dulce y carismático adolescente que no planeaba estar en el trono, a uno de los monarcas británicos más déspotas, capaz de mandar a decapitar a sus esposas y romper toda relación con la Iglesia católica.



“Para mí no era como dar vida al joven Enrique VIII, sino como alguien que tiene que lidiar con el amor y con descubrir su propia persona en el mundo. Y después, con los maravillosos guiones se va transformando en Enrique VIII, así que sentí que me fui metiendo en el papel gracias a los textos. Su transformación, de este hombre idealista en busca del amor a este tirano, todo sucede en la pantalla. Sufre la pérdida de su hijo, los abortos de su esposa, las traiciones de su corte y así quizá podemos entender porque se convierte lo que fue más adelante”, dijo Ruairi O’Connor.



La historia del reinado del segundo soberano de la dinastía Tudor ha sido contada en diversas ocasiones en la pantalla. No obstante, la miniserie creada por Emma Frost y Matthew Graham, secuela de The White Queen (2013) y The White Princess (2017), tiene una perspectiva muy femenina; después de todo, la vida de Enrique VIII no es la misma sin todas las mujeres que lo rodearon.



“Respondiendo de forma egoísta, fue de mucha ayuda para mí no interpretar a Enrique a través de sus ojos porque así no se centraba en mí. Es un gran personaje y tan famoso por sus representaciones, que hubiese sido mucha presión. Fue genial que fue la historia de Catalina de Aragón y que yo encarnara este papel como parte de la historia de ella y no como el foco principal.



Creció en un ambiente femenino y las mujeres eran sumamente importantes para él. Tuvo seis esposas. Simplemente amaba el amor y creía que en algún lugar allá afuera existía la relación perfecta. Y quería llegar a ella, sin importar cuantas cabezas le costara. Estaba enfocado en el amor romántico, y eso que ni siquiera existía en ese tiempo una noción completa de eso, escribió cartas y canciones de amor, era malo, pero las hizo” añadió el actor.



La segunda temporada cuenta con ocho episodios.