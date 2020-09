Reina Isabel II retira condecoración al ex productor Harvey Weinstein

Escuchar Nota

México.- A principios de marzo, Harvey Weinstein fue declarado culpable de agresión sexual y violación, dando así una victoria al movimiento Me Too, el cual se originó tras las decenas de denuncias en contra del magnate. Meses después del juicio, la reina Isabel II despojó al ex productor estadunidense de una condecoración que le había sido otorgada antes del escándalo de las acusaciones de abusos sexuales que le condujeron a la cárcel, informó este viernes un comunicado oficial.



Harvey Weinstein, quien cumple una condena de 23 años, había sido nombrado en 2004 como Comandante honorario de la división civil de la Orden del Imperio Británico, por su contribución a la industria del cine británico.



Sin embargo, esa condecoración "queda anulada a todos los efectos y su nombre será borrado del registro de dicha Orden", explicó The Gazette, el boletín oficial del Estado. Las condecoraciones reales son otorgadas por Buckingham Palace, que a su vez puede revocarlas si así lo considera necesario.



El caso Harvey Weinstein



Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable al ex productor de violación en tercer grado de la ex actriz Jessica Mann en 2013, y de practicar sexo oral a la ex asistente de producción Mimi Haleyi en 2006. Delitos por los que Weinstein cumple una condena de 23 años.



Harvey Weinstein fue hallado no culpable de dos cargos de depredación sexual y de violación en primer grado, los delitos más graves de los cuales era acusado.



El caso es emblemático para el movimiento Me Too, y llega dos años después del estallido del escándalo que lo incriminó. Un punto clave para derribar a decenas de hombres poderosos acusados de agresiones sexuales.



Información de Milenio y AFP