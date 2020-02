Reinan comerciales durante Super Bowl

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ver a Jason Momoa quitándose sus músculos, Martin Scorsese en un antro o a Bryan Cranston como Jack Torrance en El Resplandor, solo es posible gracias a la magia del Súper Tazón.



Además de llenar las pausas deportivas, los comerciales que se transmiten en la televisión estadunidense durante el Gran Juego son tan populares que tienen su propia competencia.



Tras pagar 5.6 millones de dólares por 30 segundos, los anunciantes lanzaron durante el magno evento producciones estelarizadas por grandes estrellas.



Entre la publicidad más comentada del partido destaca la protagonizada por Martin Scorcese, Jonah Hill & YBN Cordae, para la marca Coca-Cola Energy, que muestra al cineasta en medio de una fiesta nocturna.



Algunas estrellas ni siquiera tuvieron que aparecer en pantalla para protagonizar su propio comercial.



Missy Elliott & H.E.R. musicalizaron el miniclip de Pepsi Zero Sugar, mientras que McDonald’s presumió los pedidos favoritos de famosos como Kim Kardashian, Millie Bobby Brown y Kanye West.



La nostalgia también fue parte fundamental de los videos, rescatando a luminarias ochenteras como Winona Ryder, Molly Ringwald y MC Hammer para promover sitios web, aguacates y frituras, respectivamente.



Artistas contemporáneos como Lil Nas X, Chance the Rapper y Post Malone se lucieron gracias a marcas como Doritos, Bud Light y la plataforma de streaming Quibi.



Acordes al medio tiempo del Súper Tazón, protagonizado por Shakira y Jennifer Lopez, los comerciales también hicieron uso del empoderamiento femenino, con clips estelarizados por Sofía Vergara, Busy Philipps, Maisie Williams, Chrissy Teigen, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Katie Couric y Taraji P. Henson.