Reinauguran cementerio de la ‘Loma de la Cruz’

Autoridades del Condado de Val Verde y de la ciudad, en coordinación con organizaciones no lucrativas, llevaron a cabo la inauguración de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento del cementerio Loma de la Cruz.La ceremonia se llevó a cabo ayer en punto de la 1:30 de la tarde frente al cementerio, el cual ha sido reconocido por el estado como un lugar histórico, por lo tanto no puede ser remodelado, solo recibir mantenimiento y algunas mejorías sin modificar su originalidad.Para este evento estuvieron presentes el comisionado Martin Wardlaw, quien fue el que ayudó a llevar a cabo estos trabajos de mantenimiento. También estuvieron presentes miembros de la organización “Amigos del Cementerio Loma de la Cruz”, el juez del condado, Lewis Owens, el mayor Bruno Lozano y Ana Chapman representando a la organización no lucrativa.Esta ceremonia fue para inaugurar este cementerio, el cual es parte de la historia de esta frontera, que a pesar de que recibió mantenimiento por años nunca se le habían hecho mejorías, como la cerca perimetral, los portones y reparaciones de la entrada principal, así como mantenimiento a las tumbas.Docenas de personas de esta población acudieron a este evento el cual estuvo abierto al público para que pudieran conocer un poco sobre la historia de este camposanto, como también porque es un lugar histórico y para saber los trabajos que se hicieron para mejorarlo para que esté en condiciones de ser visitado por turistas y la misma comunidad.» Cuenta ahora con cerca perimetral» Se instalan nuevos portones en entrada principal» Así como mantenimiento a las tumbas existentes