Reinicia CNTE bloqueo; exigen 5 mil 500 plazas

Pese al diálogo con autoridades federales y estatales el pasado viernes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiniciaron ayer el bloqueo de los accesos a la Cámara de Diputados por tres días, mientras que legisladores de oposición condenaron que la disidencia no los deje sesionar para revisar la propuesta para derogar la reforma educativa.Previo a la reunión de negociación sobre el plantón que tuvieron con autoridades federales, el vocero de la CNTE en Oaxaca, Wilbert Santiago, dijo que pedirían la entrega de 5 mil 500 plazas en la entidad, diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que les den el dictamen de reforma educativa que discutirán legisladores.En el encuentro que inició alrededor de las 11:30 horas, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma; la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado insistieron a la Coordinadora de la importancia de la propuesta de reforma e intentaron convencerlos de acabar con la protesta.Sin embargo, la CNTE reiteró su intención de tener un diálogo directo con el Presidente.Aunque señalaron que votarán con sus agremiados si desbloquean los accesos del recinto y este martes liberaron algunos accesos, el líder de la Sección 22 de Oaxaca, Eloy López Hernández, aseguró quepodrían mantener el plantón con base en el avance de sus exigencias con las autoridades.En ese sentido la CNTE pretende incluir en esta iniciativa el tema del Artículo 123 constitucional, en todos los espacios de manera independiente a las mesas de trabajo.Por su parte, coordinadores de diputados de oposición reclamaron que la Cámara siga sin sesionar debido a los bloqueos de la CNTE por la reforma educativa. René Juárez, del PRI, afirmó que el chantaje al Presidente y al Congreso no es una conducta válida, mientras que Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, exigió al Gobierno federal y al de la CDMX que doten las condiciones para sesionar, secundado por Tonatiuh Bravo, de MC y Verónica Juárez, del PRD quienes consideraron inadmisible que los diputados no puedan realizar su trabajo y advirtieron que ya acumulan 26 dictámenes que no se pueden revisar ante la falta de acceso a la Cámara baja para su discusión.