Reinicia el lunes oficina de pasaportes

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las oficinas de emisión de pasaportes atenderán a las personas con cita programada, adoptando para ello medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid-19, a partir del lunes 22 de junio de 2020.



Vanessa Fernández Tonone, jefa de la Oficina Estatal de Enlace con la SRE en Saltillo, informó que ante la reanudación en la emisión de pasaportes se reforzarán las acciones sanitarias y de limpieza recomendadas, así como también se limitará el número de personas que ingresen al inmueble.



De igual forma, se dará atención expedita a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad.



Fernández Tonone señaló que adicionalmente se reducirá en el sistema de citas el número máximo de trámites por día, en atención a las recomendaciones en materia de distanciamiento social.



Los usuarios no deberán asistir a la cita si presentan cualquier señal de enfermedad respiratoria.



La funcionaria estatal solicitó que los citados no asistan acompañados, salvo que sea absolutamente necesario.



Se recomienda también lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento.



Por último, recomendó a los usuarios a posponer sus citas para emisión de pasaporte, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores sugiere a las personas mexicanas evitar todo viaje internacional que no resulte esencial.



Esto debido a que ha aumentado notablemente el número de personas que enfrenta dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos, situación que persistirá en las próximas semanas.



Para reprogramar una cita es necesario comunicarse al número 800 801 0773. Es importante tener a la mano el nombre completo del solicitante y el número de folio de la cita.



La Oficina de Enlace con la SRE se mantiene en contacto con la Secretaría de Salud para implementar medidas adicionales cuando éstas resulten necesarias y en su próxima apertura.