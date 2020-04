Reiniciarían labores antes en automotriz

Escuchar Nota

“Al reabrirse en Estados Unidos debe tener insumos, partes que se producen en México. Me pidieron ayer (el martes) que si ya tienen conocimiento que si un día se va abrir la rama automotriz en Estados Unidos para seguir produciendo, que nosotros a partir de ahí autoricemos de tres a cinco días antes abrir aquí, para que les dé tiempo de echar a andar sus plantas y embonar, establecer la cadena de producción con Estados Unidos; les dije que sí a ese planteamiento”, señaló en conferencia.

Lareiniciará operaciones antes que la de Estados Unidos, a fin de contar con los insumos que requieran las empresas del vecino país, informó ayer el presidenteDe acuerdo con el Mandatario, empresarios de Monterrey le hicieron esa solicitud luego de que las fábricas cerraran debido a la pandemia del Covid-19.A finales de marzo, automotrices comocomenzaron a tomar medidas para poner en marcha sus fábricas en EU, que permanecen cerradas para cuidar a sus trabajadores de posibles contagios del coronavirus. Las plantas buscaban restaurar sus actividades a principios o mediados de abril.por ejemplo, anunció anteriormente que reabriría una planta de ensamble en México el 6 de abril, mientras que otras cuatro en EU iniciarían operaciones el día 14. No obstante, el pasado 31 de marzo la compañía anunció que retrasaría ambas aperturas, aunque no dio una fecha nueva.buscaba reabrir sus fábricas en Estados Unidos y Canadá el 7 de abril, pero retrasó las operaciones al día 13. En tanto,planeaba hacerlo el 20 de abril, pero este miércoles anunció que reabrirá en EU y México hasta el 4 de mayo.quiere reactivar plantas en Estados Unidos y Canadá el 14 de abril, dependiendo de las restricciones locales y el estado de las fábricas. General Motors informó que aún no ha tomado una decisión.La mayoría de las automotrices dijo que seguirá monitoreando el desarrollo del virus y ajustará sus decisiones en caso de ser necesario.