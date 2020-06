Reino Unido reporta 111 nuevos fallecidos por coronavirus

Escuchar Nota

"Estamos logrando que el virus esté bajo control y por eso hemos podido dar los pequeños pasos positivos de hoy", afirmó en rueda de prensa el ministro de Salud, Matt Hancock, que admitió que "queda todavía mucho por hacer" en la lucha contra la pandemia.

por los tests en hospitales, residencias y domicilios desde el inicio de la pandemia.El ministerio británico de Salud informó d, a pesar de las advertencias de algunos científicos, que consideraron prematura la desescalada.Tanto el número de fallecidos diarios como el de nuevos infectados es el más bajo desde finales de marzo.Hancock recalcó que, aunque detalló que su propósito es abandonar las nomas "de ámbito nacional" en favor de planes más centrados en determinadas regiones si se producen "rebrotes".En el Reino Unido se llevaron a cabo el domingo 128 mil 437 pruebas diagnósticas de Covid-19, pero el país tiene capacidad para realizar más de 200 mil al día, aseguró el ministro, queA partir de hoy, en Inglaterra están permitidas las reuniones de hasta seis personas que no vivan en el mismo domicilio, siempre que se hagan al aire libre, sea en la calle, en un parque público o en jardines privados.Los comercios con exposición exterior, como tiendas de vehículos y mercados, también pueden reabrir desde este lunes, mientras que el resto de comercios no esenciales tendrá luz verde para levantar la persiana en dos semanas.Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han desmarcado de la hoja de ruta del Gobierno central y no reabrirán colegios por ahora, aunque también han relajado algunas medidas de distancia social.