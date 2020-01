Reino Unido sale oficialmente de la Unión Europea

Escuchar Nota

El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió una "nueva era" de cooperación con la Unión Europea tras el Brexit, afirmando que este marca el "comienzo" de una etapa en solitario que llamó a convertir en un "éxito impresionante".

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

"Esto no es un final sino un comienzo", dijo en un mensaje a la nación difundido poco antes de la entrada en vigor del Brexit. "Sé que podemos convertir esta oportunidad en un éxito impresionante", agregó, asegurando desear el comienzo de una nueva era de cooperación cordial" con la Unión Europea.

"Con todo el respeto por los ciudadanos europeos (...) la Unión Europea es una estafa, ha sido una estafa desde que entramos y estoy muy contento de que nos vayamos", dijo Wayne Green, de 48 años, celebrando un retorno a la plena soberanía.

Pro-europeos, en duelo por el Brexit



"Esta tristeza está llena de ira", afirmó en Edimburgo su primera ministra, Nicola Sturgeon, prometiendo "hacer todo lo posible" para conseguir un nuevo referéndum de independencia y volver a integrar el bloque europeo.

"Tengo miedo de ver a la gente más bien festejando (por el Brexit). La idea es llegar lo más rápido posible a la casa de mis padres y sobre todo no mirar las noticias", dice esta joven que vive en Francia desde hace 8 años.

Elsalió este viernes, una hora antes de medianoche, de laUn momento histórico durante mucho tiempo incierto y que, con júbilo para unos y tristeza para otros, abre la página de un nuevo futuro en solitario.Como si fuera una metáfora de lo que algunos consideran 47 años de preponderancia europea, el Brexit entrará en vigor en el último segundo del día en la Europa continental, las 23:00 horas para los británicos.Un reloj proyectado en la fachada de Downing Street comenzó a marcar la cuenta atrás hasta el momento en que, por primera vez en su historia, la Unión Europea perderá un miembro y ganará un poderoso competidor a sus puertas.. Sin embargo, la fecha es sobre todo simbólica porque, durante el periodo de transición previsto hasta finales de diciembre, casi nada cambiará.A partir de ahora, J, pero también con Estados Unidos, su gran baza para reemplazar a su principal socio comercial.Partidarios del Brexit se congregaron con banderas británicas para una gran fiesta frente al Parlamento de Westminster, que durante tres años fue escenario de los acalorados debates sobre la cuestión más importante y divisiva en la historia reciente del país.Mucho ha llovido desde la victoria del Brexit en aquella consulta, cuando 52 por ciento de los británicos votó por abandonar la UE. Pero, según una encuesta publicada esta semana, solo un 30 por ciento de los proeuropeos completó el "duelo" psicológico de esta ruptura.A pocos metros, los detractores del Brexit, entre ellos jóvenes que no votaron en el referéndum de 2016 y ahora ven su futuro truncado, vertían sus lágrimas."Siento pena, tristeza. Es muy, muy terrible que esto esté sucediendo realmente", decía Katrina Graham, de 31 años.En Escocia, nación semiautónoma que votó muy mayoritariamente contra el Brexit y donde, por decisión de su Parlamento, seguirá ondeando la bandera europea.En"El último tren a Europa" antes del BrexitTanto en la estación de Gare du Nord de París como en Saint-Pancras en Londres, los pasajeros del último Eurostar antes de la entrada en vigor del Brexit el viernes por la noche quedaron marcados cada uno a su modo, entre humor negro y melancolía, por un viaje repleto de símbolos.En cuanto a las formalidades, hasta fines de 2020 al menos, nada cambia para los franceses que viajan al Reino Unido ni para los británicos que van a Francia.Los documentos de identidad de la Unión Europea siguen siendo válidos para los viajes hasta diciembre de 2020. Eurostar, que permite desde 1994 viajar entre París y Londres en poco más de dos horas y media, garantiza la "continuidad del servicio".En la Gare du Nord, las escaleras mecánicas de la pasarela que lleva al Eurostar continúan escupiendo empresarios apurados y turistas con valijas repletos de bolsas con compras de último minuto: macarones, vino, queso. Un pequeño gusto de Europa que tiene un sabor particular esta noche.Lauren Robinson, una abogada de 28 años instalada en París, eligió una tarta de reyes, un producto "100 por ciento europeo", para compartir en familia. Un temido regreso a casa.Para Dominic, que va a encontrarse con su novia en París, es a la vez "extraño y triste" saber que toma el último tren hacia Europa. Este inglés de 27 años votó a favor de permanecer en la Unión Europea en el referéndum de 2016.​Frente al sector de llegadas, se sentó al piano y tocó "Imagine" de John Lennon. 50 metros más lejos, se agita un leve aire festivo en esta noche histórica."¡Adiós Bruselas! ¡Amén! ¡Esperamos no vernos nunca más!", canta Sally con un pequeño grupo mientras su marido, con una camiseta con los colores de la bandera británica, la acompaña en el piano.