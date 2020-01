Reinstalarán el GIEI por caso Ayotzinapa

"Ellos ya están trabajando, ofreciendo su soporte técnico, actualmente como Grupo de Asistencia Técnica (GAT), el tema es que nosotros vemos una fortaleza adicional, generando una coadyuvancia y fortaleciendo su propio mandato".

"Anteriormente tuvo sus facultades en el papel, lo que no pudo ser fue en la vida fáctica, ahí no hubo esas facilidades para que se materializara esa coadyuvancia".



"El caso Ayotzinapa es el caso de México, si no lo resolvemos, nunca va a haber credibilidad en este país", dijo en su intervención Gertz Manero.



Aunque los especialistas internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya coadyuvan de nuevo en la investigación del, el Gobierno federal los volverá a reunir bajo el esquema delLos detalles fueron afinados ayer en una reunión de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa, que duró cerca de dos horas y media en la Secretaría de Gobernación, en la que participaron el subsecretario de, y el secretario ejecutivo de laEl brasileño explicó que el acuerdo aún estaba en discusión, pero esperaba que en la reunión de hoy con el Presidentese pueda confirmar."(El acuerdo en discusión) es la propuesta que la Comisión ha enviado al Estado de México, y que ahora esperamos una respuesta a esta propuesta", dijo, en referencia a la petición de la CIDH de reinstalar al GIEI.Como miembros del GIEI, loscontarían con, lo que no ocurre actualmente bajo la figura del Grupo de Asistencia Técnica.La, participar en las diligencias de búsqueda y analizar las líneas de investigación existentes, así como recomendar otras nuevas, incluso referentes a la identificación de patrones de tortura., abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló que las facultades del GIEI no cambiarían respecto a su primera participación en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.En la reunión, realizada luego de que losse reunieran con el fiscal general de la República,, y el fiscal especial del caso,, Encinas presumió que se han cumplido con los compromisos hechos con la CIDH, aunque reconoció que no hay avances.Ante padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Fiscal vinculó la credibilidad con resolver el caso Iguala.Asistentes a la reunión refirieron que reconoció la importancia del caso antes de pasar la palabra al fiscal especial Omar Gómez.No hubo información relevante nueva, indicaron las personas consultadas. Pese a ello, algunos familiares refirieron sentir que se avanza en esclarecer los hechos del, Guerrero.