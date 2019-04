Reinventa Galaxy su línea A

La apuesta de Samsung para conquistar a la generación Z no es un teléfono, sino seis.Se trata de los nuevos Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 y A80, éste último, el protagonista de la familia, cuenta con un sistema de 3 cámaras que emergen del equipo y giran para convertirse también en la cámara frontal."Acreditamos que el segmento intermediario va a seguir siendo fuerte, y acá es donde posicionamos nuestro portafolio, tratando de entender las especificaciones más valoradas por nuestros consumidores", dijo en el evento de lanzamiento Leonardo Munin, gerente regional de producto en Samsung.Según la empresa, los teléfonos de un rango de precios de 200 a 400 dólares representan casi el 50 por ciento de facturación de la industria móvil, que en América Latina, tiene un valor de 30 mil millones de dólares por año."Si sumamos a eso todo el negocio de la industria móvil, y a eso me refiero con todo el negocio, las operadoras, los servicios, estamos hablando de un mercado que mueve 300 mil millones de dólares por año. Eso representa más o menos el 5 por ciento del Producto Interno Bruto de Latinoamérica", dijo.Los nuevos Galaxy A, además de posicionarse en el rango de precios de la gama media, buscará captar la atención del mercado de la generación Z, que reúne a personas de hasta 24 años de edad. A diferencia de la generación Millennial, que obtuvo su primer smartphone a los 16 años, los integrantes de la generación Z suelen comenzar a usar teléfonos inteligentes desde los 12 años, dijo Arthur Wong, gerente senior de marketing de Samsung en Latinoamérica.Para este mercado, la cámara, la pantalla y la batería son los tres elementos más importantes a la hora de buscar un smartphone, apuntó.La nueva familia Galaxy A para el 2019 comienza en el Galaxy A10, con pantalla de 6.2 pulgadas y batería de 3 mil 400 mAh, y termina en el Galaxy A80, con una pantalla de 6.7 pulgadas y un sistema de triple cámara de 48 y 8 megapíxeles, así como un lente "Time of Flight" para mejorar el modo retrato y las experiencias en Realidad Aumentada.La serie Galaxy A de Samsung fue introducida por primera vez en 2014 con el Galaxy Alpha, un teléfono con precio de gama media que destacaba por sus características de gama alta y semejanzas con el Galaxy S5. Desde entonces, la empresa la renueva cada año con equipos que se posicionan en torno a los 10 mil pesos e incorporan materiales o especificaciones poderosas.Pantalla: 6.2 pulgadas Infinity Display HD+Cámara: 13 MPBatería: 3,400 mAhMemoria: 2GB en RAM y 32Gb internosProcesador: Octa core dual 1.6 Ghz + Hexa 1.35 GhzColores disponibles: Negro, azul y rojoPrecio aproximado: 3 mil 500 pesosDisponible en mayoPantalla: 6.4 pulgadas Infinity Display AMOLED HD+Cámara: Principal 13MP f/1.9 y UltraWide 5MP de 123 gradosFrontal: 8 mpBatería: 4,000 mAhMemoria: 3GB ram y 32GB internosOcta core: 1.6 GhzColores disponibles: Azul, rojo y negroPrecio aproximado: 4 mil 500 pesosDisponible en mayoPantalla: 6.4 pulgadas AMOLED Full HD+Cámara: 16 MP f/1.7 y UltraWide de 5MP, ambas con Inteligencia Artificial que identifica 19 escenas, es la misma que en el Note 8Selfies: 16MP con selfie focusBatería: 4,000 mAhProcesador: 1.8Ghz Octa coreMemoria: 4GB en RAM y 64 GB internosColores disponibles: Azul, negro y blancoPrecio aproximado: 5 mil 500 pesosYa disponiblePantalla: 6.4 pulgadas Infinity-U AMOLED Full HD+Sensor de huellas en la pantallaCámaras: 25 MP f/1.7 profundidad 5MP y UltraWide de 8MPCámara frontal: 25 MP con selfie focusBatería: 4,000 mAhProcesador: Octa core 2.3 GhzMemoria: 4GB en RAM y 64 GB internosColores disponibles: Azul, blanco y negroPrecio aproximado: 8 mil pesosYa disponiblePantalla: 6.7 pulgadas AMOLED Infinity-U Full HD+ con nochSensor de huella en la pantallaCámaras: 32 MP, profundidad 5MP y UltraWide 8MPSelfie: 32 MP selfie FocusBatería: 4,500 mah 25W ultra carga rápidaProcesador: 2Ghz Octa coreMemorias: 6GB RAM 128 GB internoColores disponibles: Azul, negro y blancoDisponible a partir del 3 de mayoPantalla: 6.7 pulgadas Full HD+ Super AMOLEDDiseño con el Nuevo Infinity Display sin notchCámaras: 48 MP, UltraWide de 8MP y Time of Flight 3D Scan, giratorias al momento de tomar selfiesProcesador: 2.3 Ghz Octa coreMemorias: 8GB en RAM y 128GB internosColores disponibles: Negro, oro y plataDisponible a partir del 31 de mayo