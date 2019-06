Reír para no casarse

Ana tiene un sueño: ser la esposa de su novio al cumplir los 30 años. Ese deseo romántico se quiebra cuando este termina con ella y le dice adiós, lo cual provoca que Ana ande un camino para encontrar al hombre perfecto con el cual, al fin, unirse en matrimonio, y para ello asistirá, junto con otras cuatro chicas, a un taller que ayuda a dejar la soltería.Esta es la premisa que Luis Javier Henanine y Alejandra Olvera Ávila cuentan en Solteras, una comedia romántica en la que los enredos del amor y las relaciones dejan al descubierto, a través de la risa, el cómo la sociedad actual ha convertido el matrimonio en un hecho casi obligatorio.“El tema de la presión social sobre el matrimonio era algo que siempre nos había inquietado y hasta cierto punto molestado. Pero también era contar un tema que ya habíamos tratado en Tiempos Felices, sólo que ahora visto desde el punto femenino. Utilizamos la comedia como una herramienta de crítica social, por eso nos planteamos hacer esta comedia romántica pero con más fondo, con una historia entretenida y también con más mensaje”, comentó Henanine en entrevista con Zócalo.El director y co-guionista, explicó que cada una de las mujeres que aparecen en Solteras como Ana (Cassandra Ciangherotti), o Lucila (Gabriela de la Garza) son personajes que se han construido para dar una visión femenina del tema del matrimonio. El cual ya había sido tratado en Tiempos Felices (2014), su pasada producción, sólo que desde los ojos de un hombre.Esa visión doble se logró gracias al trabajo de Alejandra Olvera, pero también a las amistades que poseen en común así como la familia de ambos. Pues estos fueron, en ocasiones, la inspiración para los personajes que protagonizan el filme. Personas de diversas edades que dejan clara una cosa: la unión de dos personas es una cuestión de generaciones y del entorno social.“No puedo generalizar, y si bien el matrimonio tiene que ver con un rollo de estructuras y demás, también hay un rollo generacional. Quizá a los jóvenes ya no les interesa tanto casarse, pero también tiene que ver con el círculo social en el que se desarrollan. Además hay temas detrás como el tener hijos, el querer salirse de la casa de los papás, junto con el hecho de que hay muchos otros círculos que no te llevan a eso (casarse). Pero de que hay un cambio, lo hay.“Pero también hay que ver que toda esta cosa de las bodas es más una industria que algo realmente romántico, para mí es un negocio. Aunque hay gente que se casa por amor y demás, lo cual está muy bien. La crítica de la película va más hacia el lado de saber por qué lo haces. Si para complacer a alguien más o por competencia de que alguien más ya lo hizo”, apuntó el también director de Cruces Desiertas.TecnologíaEn una de las escenas de la película, el personaje de Lucila dice “puedes ser quien tú quieras”. Esa frase puede resumir la idea que Henanine tiene sobre el uso de las aplicaciones de redes sociales en la actualidad. Un producto de este tiempo que si bien sirve para comunicar provoca, también, un distanciamiento del otro.El usuario de estas puede convertirse en alguien más a raíz de cambiar sus gustos, su rutina e intereses. Todo ello como un maquillaje para acercarse con base en una mentira hacia los que están detrás de las pantallas.“Las redes sociales me han inquietado desde la película anterior, en la que prácticamente me deshice de toda la tecnología para que hubiera más conexión personal, humana y física. En cambio, aquí en Solteras está para mostrar cómo esa desconexión existe y cómo se está escondido detrás de un celular o una computadora y una red social para conocer o no conocer personas. Creo que esto limita un poco el experimentar la vida.“Lo que hacen las redes sociales es que te permiten mentir, ahí no eres quien realmente eres. Pones tu mejor foto, escribes de la mejor forma posible, piensas antes de responder los mensajes. Solteras es nuestra pequeña crítica a eso, del cómo ahora se ha perdido esa riqueza de conocer a las personas como realmente son y no de manera virtual. Aunque también creo que muchas personas sí han conocido a sus parejas por internet”, apuntó.A pesar los temas sociales y modernos, Solteras no deja de ser una comedia romántica que busca también divertir al espectador con diálogos graciosos y alguna escena que permita identificarse en ese mundo que transcurre en la pantalla del cine.“Uno debería de tocar estos temas de manera común. La comedia hace precisamente eso: critica de manera indirecta y te hace ver lo que sucede. Tú te ríes de esos asuntos y, de una manera sutil, ayuda a que la tomes de mejor manera”, finalizó.