Reiteran registro como partido político a Encuentro Solidario

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo oficial la conclusión en donde afirma que procede el registro como partido político nacional de la organización Encuentro Solidario, el cual tiene efecto constitutivo desde el 5 de septiembre.



En la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de hoy se hizo público y oficial que sí procede el otorgamiento como partido político, una vez que reúna todos los requisitos establecidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.



De acuerdo con el documento, Encuentro Solidario no acreditó la participación de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente a la formación de partidos políticos, por lo que deberá de realizar las reformas adecuadas a sus documentos básicos con el fin de cumplir cabalmente con la presente resolución, esto a más tardar en octubre de este año, modificaciones que tendrán que ser del conocimiento del Consejo General del INE.



Además de que deberá notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales, así como los nombres de las personas para el uso del sistema de verificación del padrón de afiliados de partidos políticos.



Se informó que si Encuentro Solidario no cumple en los términos señalados en la resolución perderá el registro como partido político y no podrá participar en las contiendas electorales en Coahuila e Hidalgo, pero ya aparecerá su registro en las boletas de los procesos electorales 2020-2021.









Con información de Milenio