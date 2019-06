¿Relación sin retorno? Neymar quiere volver a casa

"Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieran o no entiendan, lo hablamos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse (firmó con el PSG hasta 2022), pero ahora la prioridad es nuestro proyecto (…) Nadie lo obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Él vino a sabiendas para unirse a un proyecto". Esas fueron las tajantes palabras que esbozó Nasser Al-Khelaifi, dueño y presidente del PSG, en diálogo con France Football al ser consultado sobre Neymar.La relación entre ambos no tiene retorno. Según Mundo Deportivo, el delantero brasileño, que se perdió la Copa América por una lesión, tomó la decisión de abandonar el Paris Saint Germain para regresar al Barcelona.El atacante surgido de la cantera del Santos tiene el firme deseo de volver a formar un tridente con Lionel Messi y Luis Suárez. Incluso en los últimos días mantuvo contactos con algunos hombres de peso dentro del vestuario azulgrana para saber bajo qué condiciones sería recibido.Antes de que Al-Khelaifi declarara públicamente, Ney le hizo llegar al mandatario un contundente mensaje: "No quiero jugar más en el PSG. Quiero volver a mi casa, de donde nunca debí salir". Esta petición fue lo que hizo para que el qatarí cambie su postura y quitarle el cartel de "intransferible" al habilidoso deportista.L'Equipe aporta que el proyecto del club parisino ahora se centrará exclusivamente en Kylian Mbappé y estaría dispuesto a negociar con los catalanes. El rotativo incluso habla de una "oferta XXL", la que incluiría a Philippe Coutinho y Ousmane Dembelé.Por su parte, Gol sostiene que gente del entorno de Neymar se encuentra buscando una casa en Ciudad Condal.En su paso por Barcelona (de 2013 a 2017), Neymar ganó 2 Ligas de España, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de España y 1 Mundial de Clubes.