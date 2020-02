Relaciona Richard Long su arte con el entorno

Escuchar Nota

“La intención es que de esta ocasión surja la posibilidad de una colaboración entre instituciones, posiblemente universitarias”, dijo Marcos sin ahondar en el posible proyecto.



“Para encontrar las piedras, hice unos trayectos agradables. Uno de los lugares mas increíbles fue Popocatépetl, en el bosque, donde había piedras cortadas a mano por el hombre”, contó el artista, ganador del Premio Turner 1989.

“Estoy relacionado con el paisaje porque es un compromiso directo. Caminar por el (Pico de) Orizaba es un verdadero compromiso físico y personal. Todo mi trabajo se basa en mi capacidad física: qué tanto puedo disfrutar, qué tan lejos puedo llegar cada día, cuántas piedras puedo recolectar”, dijo.



Hace más de 50 años,dibujó con su propio cuerpo.Era 1967 cuando realizó su famosa A Line Made by Walking, un trazo sobre la hierba donde caminó en repetidas ocasiones. Fue uno de sus primeros ejercicios, pero definió su práctica artística.Long, senderista y pionero del Earth Art, visitó Monterrey invitado por, con la intención de que el artista británico conociera los espacios culturales del Consejo.Junto con funcionarios como Jorge García Murillo, director del Centro de las Artes, Long conoció la Fototeca, donde actualmente se exhibe Sombras en el Paisaje, de Roberto Ortiz, también el Parque Fundidora y la Nave Generadores.Por lo menos una obra de Long, Círculo de Piedras de Océano, ha sido expuesta en Monterrey. Se exhibió en el 2001 como parte de la exposición de la cuarta selección de arte de la Colección de la Fundación Televisa.Recientemente, Long realizó el proyecto Orizaba to Urique River. Deep Mountain High, que presentó a finales de enero en Cuadra San Cristóbal-Luis Barragán, en laAhí presentó grandes instalaciones con piedras que provienen de sus caminatas por el Pico de Orizaba, en los límites de Puebla y Veracruz, que recorrió por primera vez en 1979, y el cañón del río Urique, en lo profundo de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.Al cuestionársele cómo recuerda la obra, Long comentó que "es un viejo amigo. Lo recuerdo de distintas maneras. Era un momento en el que me di cuenta de que podía hacer una pieza de arte con solo caminar. La siguiente pieza era de 10 millas de largo. Eso reveló que el arte puede ser un acto, no solo en el espacio, sino en la distancia”.Como detalló, el artista es un hombre que mira arte en todo: “en el paisaje: montañas, ríos, nubes, polvo”. Así que tiene una relación especial con el entorno que lo rodea.“Mi arte es sobre el placer y la belleza, y la belleza en las ideas, también”.