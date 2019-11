Relaciónate con tu mascota; descubre tu ‘perronalidad’

“La inspiración fue ver a mis perros y las habilidades, cualidades, emociones y demás, pero sobre todo esa empatía que desde niña he sentido por los animales, ya que siempre me ha sido más fácil comunicarme con ellos que con la complejidad del ser humano.

“Lo que creo es que si estamos buscando un lugar en el que podamos ser una mejor persona sin ser juzgados de ninguna manera, es encontrando a un animal”, explicó la experta en cuidados animales, quien agregó que “hay que prestarles atención a esas pequeñas actitudes que tienen: romper muebles, ladrar o demás, porque son la manera en que dicen que no están contentos con algo y que debemos aprender juntos para vivir juntos”.

reza el dicho, y es cierto: con ellos jugamos y crecemos, los cuidamos y aprendemos, siempre, uno del otro, y eso es lo que trata la cuidadora de perros y filósofaEl libro es un repaso por esas cualidades que poseen los peludos y que, muchas veces, imitamos: fidelidad, honestidad, amor y paciencia; ganas inmensas de jugar y, claro, perdonar, aquellas que poco a poco conforman nuestra (y su) perronalidad, como la define la autora.Esas imitaciones de uno y otro, Lina las ha aprendido por medio de la observación, ya que desde niña amó a sus compañeros de cuatro patas, pero fue hasta que tomó conciencia sobre las responsabilidades que conlleva tener un perro se dio cuenta de la importancia de la relación entre uno y otro.“Al ver a los animales y sus formas de socializar aprendí que ellos pueden decir de manera directa: esto no me gusta, o esto sí. Es ahí donde puedes ver que ellos también tienen, en cierto sentido, justicia y moralidad, al estudiar filosofía también me acerqué a libros que muestran esa capacidad que tienen los animales de ser solidarios, amorosos y responsables”, consideró la novel escritora.Ella se dedica, desde hace ocho años, a cuidar compañeros de cuatro patas: los adiestra y los entiende, en su centro DogDog, del cual es fundadora. Su relación con las narices frías es tan fuerte que, según explicó, no puede salir de viaje sin sus amigos.Esos recorridos a otros lugares en los que la soledad la invade, también la han hecho reflexionar, apuntó, ya que “sin importar en donde esté y si voy o no con mis perros, puedo voltear y sé que veré a alguno, estaré rodeada por ellos”.“En muchos lugares los perros ya son miembros funcionales de la sociedad: como parte de una familia, teniendo trabajos, siendo influencers y se han ganado sus espacios sociales, ya no son los perros a los que les daban una patada y les decíamos ‘¡ushcale!’, sino que ya están en otro lugar. Nosotros, los humanos, debemos aprender como ellos a explorar nuevos horizontes especialmente en el plano de los valores, porque estamos enfocados en el tener y el hacer, pero no pensamos en el ser.Si los caninos han evolucionado en este mundo –apoyados por nosotros–, a ser seres funcionales, ¿hacia dónde vamos los humanos?, a lo largo de los 10 mil años que tenemos de relación con los perros, hemos aprendido a confiar el uno en el otro para sobrevivir, una forma de vida que ha complementado lo que de otra forma sería una existencia solitaria.