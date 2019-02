Relanzarán Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

La Secretaría de Gobernación (Segob) prevé relanzar en marzo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, anunció la dependencia en una reunión con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.El 9 de octubre de 2018, el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda (CNB), Roberto Cabrera, instaló formalmente dicho Sistema.Sin embargo, desde el periodo de transición el ahora subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, criticó su contenido y afirmó sólo se hizo para cumplir un trámite y no enfrentar el problema.Tras la designación de Karla Quintana como nueva titular de la CNB, la Segob alista el relanzamiento, o reinstalación, del Sistema Nacional."El subsecretario insistió en que esta reunión se va dar en marzo, estamos trabajando para que se dé esa reunión del Sistema", comentó Quintana al término del encuentro con el Movimiento."E insistir que estén presentes representaciones del más alto nivel de las entidades federativas, sobre todo de aquellos estados donde no se ha creado una Comisión de Búsqueda", aseveró.Quintana adelantó que, en respuesta al reclamo de familias de víctimas, la CNB calendarizará las búsquedas de campo en los estados, en coordinación con el Movimiento y otros colectivos.Indicó que la CNB "caminará" paralelamente en lo que hace a las búsquedas en vida y de restos en fosas, ya que ambas son tareas prioritarias."Búsqueda en terreno vamos a calendarizar, búsqueda en vida, eso tenemos que responder en lo cotidiano, (...) que funcione el Sistema Nacional de Búsqueda para que todos respondamos a tiempo", dijo."Justo necesitamos instalar el Sistema para que le quede claro a todas las instituciones qué le toca a cada uno", mencionó.El Sistema Nacional es un mecanismo interinstitucional previsto en la La Ley General de Desaparición Forzada, cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia.Deberá diseñar y evaluar los recursos del Estado para establecer las bases, políticas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.La Ley establece que estará conformado por los titulares de la Segob, quien lo presidirá, así como de la Cancillería, Fiscalía General y la CNB, cuyo titular fungirá como secretario ejecutivo.Además, por el secretariado ejecutivo del SNSP; tres personas del Consejo Ciudadano; el Jefe de la PF; los comisionados locales de búsqueda; y una persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.