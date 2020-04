Relatos y Leyendas: 10 datos perturbadores que no te dejarán dormir

Escuchar Nota

Cosas que no sabíamos, que las vemos y no nos causan nada pero al conocer su historia es inevitable sentir un miedo inigualable, el cual recorre tu piel y sientes como un pequeño aire pasa por tu nuca y los pelos se ponen de punta.1.- Si permaneces 10 minutos mirando a un espejo tu cerebro creará ilusiones como deformidades en tu cara.2.- Tu marca de nacimiento significa de cómo moriste en tu vida pasada(si tienes).3.- Existe una teoría que dicen que tu cara era la cara de la persona que amabas en tu vida pasada.4.- Los osos de peluche los creo un psicopata que mato a un oso y lo relleno de algodón.5.- Sabias que un hombre asesinaba a niños para así después comerlos y al terminar llamaba a los padres de el niño para decirles cómo sabían.6.- Cuando estas solo y tienes una sensación de inquietud significa que realmente no lo estás.7.- Nunca podrás saber si las personas que te rodean realmente existe o son una creación de tu cerebro. (Tranquilo no te mal tripees)8.- "Gloomy Sunday" es conocida por la canción suicida, más de 100 personas se suicidaron al escucharla.9.- Durante el imperio Romano molían cerebro de rata para usarlo como pasta de dientes y otros artículos de belleza.10.- Donde estás ahora mismo pueden haber almas en pena observándote.Con información de La Verdad.