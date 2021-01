Relatos y Leyendas: Los 7 demonios más poderosos y sus orígenes

Escuchar Nota

“No serviré” (Jer. 2, 20). “Seré igual al Altísimo” (Is. 14, 14), pero el Arcangel Miguel se opuso contra los planes de Lúcifer dio un grito de amor y lealtad: ¿Quién como Dios?.

Lucifer, “El ángel caído”

“¿Cómo caíste desde el Cielo, estrella brillante, hijo de la Aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: ‘Subiré hasta el Cielo, y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios … subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo’ Mas ¡ay! has caído en las honduras del abismo.” (Is.14, 12-15).

Belcebú (Baal), “El señor de las moscas”

Astaroth, "gran duque del Infierno"

Mammón, “El hijo del demonio”

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón." Mateo 6:19-21.24.

Belfegor, “El demonio de la pereza”

Leviatán, “Demonio de los océanos”

Asmodeo, “El demonio de la lujuria”

Amon, “El demonio de la ira”

A lo largo de muchísimos años las viejas historias nos contaban que en un principio existió el bien y por consecuencia nació el mal, algunos manifiestan que esto es prueba de la existencia de Dios otros mas bien dicen todo lo contrario, pero de lo que estamos claros es queHoy les traemos su origen (historia), sus atributos y los 7 príncipes del infierno.Como se cuenta,con los mismos atributos que los demás pero se cuenta por muchos teólogos que Dios puso aprueba a estos ángeles, les dijo que deberían adorar la futura encarnación de su divino hijo y que a este deberían alabarlo, pero, pero él no fue el único sino otros ángeles se le unieron a su causa (se cuenta que fueron un tercio del total).“En ese momento empezó una batalla en el Cielo:. El Monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir, y ya no hubo lugar para ellos en el Cielo. Echaron, pues, al enorme Monstruo, a la Serpiente antigua, al Diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero,”. Apocalipsis (12, 7-10).