Relegan del rebaño a Antuna y Vega

Guadalajara, Jal.- Toma una decisión. El Club Deportivo Guadalajara decidió separar del plantel del primer equipo a Uriel Antuna y Alexis Vega, luego de realizar una investigación interna sobre los hechos ocurridos la noche del viernes pasado.



"Después de una investigación, la Dirección Deportiva ha tomado la determinación de separar del plantel de manera indefinida a Uriel Antuna y Alexis Vega. Ambos jugadores no viajarán a Toluca y serán acreedores a una multa económica, de acuerdo con los estatutos del reglamento interno de la institución".



Asimismo, las Chivas hacen énfasis en que todos los miembros de su institución deben ser muestra de profesionalismo. "En Chivas queremos inspirar a México y para ello buscamos profesionales dentro y fuera de la cancha. No descansaremos hasta que todos tengamos claro que portar esta playera y defender nuestro escudo requiere compromiso y profesionalismo 24/7. Eso no es, ni será, negociable".



El festejo



Entre la noche del viernes y la mañana de ayer circuló a través de redes sociales un video en el que los futbolistas se encuentran en una reunión, a dos días del encuentro ante Toluca de la jornada 6 del presente Torneo Guard1anes 2020.