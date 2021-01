Escuchar Nota

#FOTOS: Relucen armas, evacúan a Pence y toque de queda por disturbios en Capitolio



Miles de simpatizantes de Donald... Publicado por Periódico Zócalo en Miércoles, 6 de enero de 2021

Las puertas tienen barricadas.

Pence fue evacuado



«Mientras hablamos, los ojos del mundo están en esta cámara cuestionando si Estados Unidos sigue siendo el ejemplo brillante de democracia. ¿Qué mensaje enviaremos hoy a nuestra gente, al mundo que tanto ha mirado hacia arriba? ¿A nosotros durante siglos? ¿Qué mensaje enviaremos a las democracias incipientes que estudian nuestra constitución, reflejan nuestras leyes y tradiciones con la esperanza de que ellos también puedan construir un país gobernado por el consentimiento de los gobernados».

Eldeestá cerrado después de que escalara la situación entre los manifestantes alrededor del edificio.Los manifestantes están ocupando las escaleras dely se suspendió la sesión para contar y certificar los votos del Colegio Electoral para presidente y vicepresidente.La Policía del Capitolio de Estados Unidos está solicitando refuerzos de las fuerzas del orden, incluidas las autoridades federales, según una fuente familiar.La fuente dijo que hay varios dispositivos sospechosos a las afueras delUna fuente de separada de las agencias de orden público dijo que el Departamento de Policía Metropolitana de DC ha enviado más recursos para ayudar a laUn legislador le confirma aque el piso de la Cámara está siendo evacuado.Según los informes, se escuchó a los manifestantes que lograron entrar al edificio delgolpeando las puertas del piso de la Cámara.La alcaldesa deordenó toque de queda en la ciudad a partir de las 6 p.m..«Por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país. ¡Manténganse en paz!», tuiteóA los miembros de la Cámara les dijeron que es posible que deban esconderse debajo de sus sillasUn funcionario en la cámara de la Cámara de Representantes acaba de decirles a los legisladores que es posible que deban esconderse debajo de sus sillas.Y dijo que hay manifestantes en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos. «Ahora tenemos individuos que han entrado en el edificio de Captiol. Están en el área de Rotunda».Se les ha dicho a los legisladores que «estén preparados» para trasladarse a los guardarropas. «En este momento no hay ninguna amenaza para la cámara».Pence fue evacuado del Capitolio de Estados Unidos, según una fuente policial.El vicepresidente Mike Pence ha sido evacuado del, donde estuvo allí para la sesión conjunta del Congreso.Así comenzó la tensión en el CapitolioPoco después de la 1 p.m. los manifestantes ET pro-Trump empujaron las barreras colocadas a lo largo del perímetro del edificio del Capitolio, pelearon con policía con equipo completo antidisturbios, y algunos llamaron a los agentes «traidores» por hacer su trabajo.Se podía ver a los manifestantes empujando contra las cercas de metal y a la policía usando las cercas para empujar a los manifestantes hacia atrás, mientras que otros policías se inclinaban por encima para golpear a las personas que intentaban cruzar sus líneas.Se escucharon explosiones cerca de los escalones del Capitolio mientras el humo llenaba el aire. En algunos casos, se podía ver a los agentes usando el gas pimienta.Se han desplegado gases lacrimógenos, pero no está claro si vienen de los manifestantes o la policía, y la gente se enjugaba las lágrimas de los ojos mientras tosía.Los partidarios de Trump corearon «Estados Unidos» y ondearon banderas estadounidenses, así como banderas que decían «No me aplastes».El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, en sus palabras de apertura durante el debate del Senado sobre los resultados electorales de Arizona, dijo que su voto de hoy sería «el más importante que haya emitido».«Este será el voto más importante que haya emitido. El presidente Trump afirma que la elección fue robada. Las afirmaciones van desde acusaciones locales específicas hasta argumentos constitucionales y teorías de conspiración generalizadas», dijo.El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, desestimó las acusaciones del presidente Trump de fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, diciendo:«Todas las elecciones que conocemos presentan alguna ilegalidad e irregularidad y, por supuesto, eso es inaceptable. Apoyo fuertes reformas electorales impulsadas por el Estado. Los extraños procedimientos pandémicos del año pasado no deben convertirse en la nueva norma. Pero colegas, nada ante nosotros prueba la ilegalidad ni siquiera cerca de la masiva escala, la escala masiva que habría inclinado toda la elección. Ni la duda pública por sí sola puede justificar una ruptura radical cuando la duda misma fue incitada sin ninguna evidencia».«Se recibieron decenas de demandas en tribunales de todo nuestro país. Pero una y otra vez, los tribunales rechazaron estos reclamos, incluidos jueces estelares a quienes el propio presidente nominó», añadió.McConnell también dijo que no se debía revocar los resultados de las elecciones debido a «meras acusaciones» del otro lado. Dijo que si eso sucedía, «nunca volveríamos a ver a toda la nación aceptar una elección».El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los legisladores que se oponen a los votos del Colegio Electoral están «en minoría» y «perderán».«El pueblo estadounidense eligió a Joe Biden y Kamala Harris para ser el próximo presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Y, sin embargo, varios de nuestros colegas han organizado un esfuerzo para socavar y objetar esas elecciones libres y justas. Están en minoría. Van a perder. Ellos lo saben», dijo.Añadió: «Se opondrán al escrutinio de los votos de cualquier manera. Y en el proceso se avergonzarán a sí mismos, avergonzarán a su partido y, lo peor de todo, avergonzarán a su país».Schumer dijo que el Congreso no determina el resultado de las elecciones, «el pueblo lo hace».«No tienen evidencia de un fraude electoral generalizado en el que basar sus objeciones», dijo Schumer.Al criticar las objeciones del Partido Republicano a los resultados electorales de Arizona, Schumer dijo que una transición pacífica de poder «es elogiado por alumnos de segundo grado, pero no por algunos aquí».Añadió:Harris votará pero no hablaráLa vicepresidenta electa Kamala Harris estará presente este miércoles mientras el Congreso cuenta los votos del Colegio Electoral en una sesión conjunta.En su papel de senadora de California, Harris votará, pero no planea hablar durante los procedimientos, dijo una fuente familiarizada con los planes.Harris tenía previsto asistir a una audiencia clasificada de la comisión de inteligencia del Senado esta mañana, antes de pasar al asunto electoral más tarde ese mismo día.“El pueblo estadounidense hizo su trabajo y hoy ella estará allí para hacer el suyo”, dijo un asistente del Senado de Harris.Schumer sobre los republicanos que se oponen a los votos electorales: «Perderán. Ellos lo saben»